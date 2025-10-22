overcast clouds
„ПЕТАРДЕ“ ЛИВЕРПУЛА И ЧЕЛСИЈА: Влаховићев Јувентус поражен од Реала у Лиги шампиона

спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Michael Probst

Фудбалери Реала минимално су победили Јувентус резултатом 1:0 у мечу трећег кола Лиге шампиона.

Реалу је у дуелу бивших првака Европе био довољан гол Џуда Белингема у 58. минуту за победу и наставак максималног учинка на старту Лиге шампиона. Винисијус Жуниор је погодио стативу, а на одбијену лопту је натрчао Белингем и послао је у мрежу ударцем са пет метара.

Душан Влаховић је играо за Јувентус до 74. минута, а Филип Костић од 88.

Челси је лако декласирао Ајакс у још једном двобоју бивших првака Европе. Преломни тренутак утакмице био је директан црвени картон за Кенета Тејлора. Везиста Ајакса је искључен у 17. минуту. Марк Гују је минут касније довео "плавце" у вођство, а на 2:0 је у 27. минуту повећао Моисес Кајседо. У 31. минуту Ајакс је смањио из пенала који је у гол претворио Воут Вегхорст.

Уследила су два пенала за Челси, који је на полувремену водио 4:1. Енцо Фернандез је дао гол са беле тачке у 45, а Естевао у 45+6. минуту. Резервиста Тајрик Џорџ је дао пети гол за Челси у 48. минуту.

Бајерн је лако код куће савладао Клуб Бриж. Домаћин је повео већ у петом минуту голом седмнаестогодишњег Ленарта Карла, коме је то био дебитантски гол у дресу шампиона Немачке. Предност је дуплирао Хари Кејн у 14. минуту, био му је то 20. гол на 12 утакмица ове сезоне у свим такмичењима. У 34. минуту Луис Дијаз је повећао на 3:0. Резервиста Николас Џексон је поставио коначан резултат голом у 78. минуту.

Ливерпул је преокретом убедљиво победио Ајнтрахт у Франкфурту и тако прекинуо серију од пет пораза у свим такмичењима. Домаћин је повео у 26. минуту голом Расмуса Кристенсена, али је затим за само четири минута, од 35. до 39. минута Ливерпул стигао по преокрета. Прво је Уго Екитике дао гол бившем клубу, а затим је Вирџил ван Дајк ударцем главом после корнера погодио за 2:1. Ибрахима Конате је такође голом главом после корнера повећао на 3:1 у 44. минуту. У 66. и 70. минуту Флоријан Вирц је наместио два гола, прво је стрелац био Коди Гакпо, а затим и Доминик Собослај. 

Треће коло Лиге шампиона

Реал - Јувентус 1:0

Бајерн - Клуб Бриж 4:0

Ајнтрахт - Ливерпул 1:5

Челси - Ајакс 5:1

Спортинг - Олимпик Марсеј 2:1

Аталанта - Славија Праг 0:0

Монако - Тотенхем 0:0

Галатасарај - Боде/Глимт 3:1

Атлетик Билбао - Карабах 3:1

Арсенал - Атлетико Мадрид 4:0

Бајер Леверкузен - ПСЖ 2:7

Виљареал - Манчестер Сити 0:2

Унион Сен Жил - Интер 0:4

Њукасл - Бенфика 3:0

ПСВ - Наполи 6:2

Копенхаген - Борусија Дортмунд 2:4

Барселона - Олимпијакос 6:1

Каират - Пафос 0:0

Спорт Фудбал
