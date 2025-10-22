„ПЕТАРДЕ“ ЛИВЕРПУЛА И ЧЕЛСИЈА: Влаховићев Јувентус поражен од Реала у Лиги шампиона
Фудбалери Реала минимално су победили Јувентус резултатом 1:0 у мечу трећег кола Лиге шампиона.
Реалу је у дуелу бивших првака Европе био довољан гол Џуда Белингема у 58. минуту за победу и наставак максималног учинка на старту Лиге шампиона. Винисијус Жуниор је погодио стативу, а на одбијену лопту је натрчао Белингем и послао је у мрежу ударцем са пет метара.
Душан Влаховић је играо за Јувентус до 74. минута, а Филип Костић од 88.
Челси је лако декласирао Ајакс у још једном двобоју бивших првака Европе. Преломни тренутак утакмице био је директан црвени картон за Кенета Тејлора. Везиста Ајакса је искључен у 17. минуту. Марк Гују је минут касније довео "плавце" у вођство, а на 2:0 је у 27. минуту повећао Моисес Кајседо. У 31. минуту Ајакс је смањио из пенала који је у гол претворио Воут Вегхорст.
Уследила су два пенала за Челси, који је на полувремену водио 4:1. Енцо Фернандез је дао гол са беле тачке у 45, а Естевао у 45+6. минуту. Резервиста Тајрик Џорџ је дао пети гол за Челси у 48. минуту.
Бајерн је лако код куће савладао Клуб Бриж. Домаћин је повео већ у петом минуту голом седмнаестогодишњег Ленарта Карла, коме је то био дебитантски гол у дресу шампиона Немачке. Предност је дуплирао Хари Кејн у 14. минуту, био му је то 20. гол на 12 утакмица ове сезоне у свим такмичењима. У 34. минуту Луис Дијаз је повећао на 3:0. Резервиста Николас Џексон је поставио коначан резултат голом у 78. минуту.
Ливерпул је преокретом убедљиво победио Ајнтрахт у Франкфурту и тако прекинуо серију од пет пораза у свим такмичењима. Домаћин је повео у 26. минуту голом Расмуса Кристенсена, али је затим за само четири минута, од 35. до 39. минута Ливерпул стигао по преокрета. Прво је Уго Екитике дао гол бившем клубу, а затим је Вирџил ван Дајк ударцем главом после корнера погодио за 2:1. Ибрахима Конате је такође голом главом после корнера повећао на 3:1 у 44. минуту. У 66. и 70. минуту Флоријан Вирц је наместио два гола, прво је стрелац био Коди Гакпо, а затим и Доминик Собослај.
Треће коло Лиге шампиона
Реал - Јувентус 1:0
Бајерн - Клуб Бриж 4:0
Ајнтрахт - Ливерпул 1:5
Челси - Ајакс 5:1
Спортинг - Олимпик Марсеј 2:1
Аталанта - Славија Праг 0:0
Монако - Тотенхем 0:0
Галатасарај - Боде/Глимт 3:1
Атлетик Билбао - Карабах 3:1
Арсенал - Атлетико Мадрид 4:0
Бајер Леверкузен - ПСЖ 2:7
Виљареал - Манчестер Сити 0:2
Унион Сен Жил - Интер 0:4
Њукасл - Бенфика 3:0
ПСВ - Наполи 6:2
Копенхаген - Борусија Дортмунд 2:4
Барселона - Олимпијакос 6:1
Каират - Пафос 0:0