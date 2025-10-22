overcast clouds
(ФОТО) ОДБОЈКАШИМА ВОШЕ ТРИЛЕР У СПЕНСУ: Сезону почели пласманом у четвртфинале Купа Србије, Таково срушено у тај-брејку

22.10.2025. 20:08 20:15
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: Дневник/Филип Бакић

Одбојкаши Војводине пласирали су се у четвртфинале Купа Србије победивши Таково из Горњег Милановца у узбудљивој утакмици на почетку сезоне.

Шеф стручног штаба Марко Наранчић определио се да у првој званичној утакмици у стартној постави буду Антуновић, Милановић, дебитант у првом тиму Брборић, Станковић, Кокеза, Радосављевић и капитен Негић. 

спорт
Фото: Дневник/Филип Бакић

Војводина је држала конце у својим рукама и одбивши налете ривала у завршницама сетова водила је најпре 1:0, а потом 2:1. Посустала је у другом сету који је ривал лако добио. Новосађани су у четвртој деоници пропустили прилику да заврше утакмицу. Водили су 22:18, а на крају је Таково серијом 6-1 преокренуло и увело дуел у тај-брејк. 

У одлучујућем, петом сету, гости су имали 8:6, али је Воша када је било најпотребније узвратила серијом 6-1 и дошла до 12:9. Сачувала је предност за коначних 3:2 и пласман у наредну фазу. Војводина ће у суботу стартовати и у Суперлиги, када ће од 18 часова угостити опет Таково. 

Војводина – Таково 3:2 (25:22, 18:25, 25:21, 23:25, 15:11)

НОВИ САД: Мала сала Спенса, гледалаца: 150, судије: Рољ (Инђија), Оченаш (Бачки Петровац). 

ВОЈВОДИНА: Антуновић 7, Марјановић, Милановић, Марић, Негић (либеро), Брборић 15, Мишковић 1, Станковић 27, Кокеза 9, Маћешић, Корица, Чолаковић, Радосављевић 20, Ђогић (либеро). 

ТАКОВО: Илић, Калајановић, Боровњак 18, Стефановић, Гавриловић, Марковић, Мимовић, Благојевић 20, Хашенас 2, Пришић 15, Унковић 5, Стевановић 9, Јовић (либеро). 

