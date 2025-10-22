(ФОТО) ОДБОЈКАШИМА ВОШЕ ТРИЛЕР У СПЕНСУ: Сезону почели пласманом у четвртфинале Купа Србије, Таково срушено у тај-брејку
Одбојкаши Војводине пласирали су се у четвртфинале Купа Србије победивши Таково из Горњег Милановца у узбудљивој утакмици на почетку сезоне.
Шеф стручног штаба Марко Наранчић определио се да у првој званичној утакмици у стартној постави буду Антуновић, Милановић, дебитант у првом тиму Брборић, Станковић, Кокеза, Радосављевић и капитен Негић.
Војводина је држала конце у својим рукама и одбивши налете ривала у завршницама сетова водила је најпре 1:0, а потом 2:1. Посустала је у другом сету који је ривал лако добио. Новосађани су у четвртој деоници пропустили прилику да заврше утакмицу. Водили су 22:18, а на крају је Таково серијом 6-1 преокренуло и увело дуел у тај-брејк.
У одлучујућем, петом сету, гости су имали 8:6, али је Воша када је било најпотребније узвратила серијом 6-1 и дошла до 12:9. Сачувала је предност за коначних 3:2 и пласман у наредну фазу. Војводина ће у суботу стартовати и у Суперлиги, када ће од 18 часова угостити опет Таково.
Војводина – Таково 3:2 (25:22, 18:25, 25:21, 23:25, 15:11)
НОВИ САД: Мала сала Спенса, гледалаца: 150, судије: Рољ (Инђија), Оченаш (Бачки Петровац).
ВОЈВОДИНА: Антуновић 7, Марјановић, Милановић, Марић, Негић (либеро), Брборић 15, Мишковић 1, Станковић 27, Кокеза 9, Маћешић, Корица, Чолаковић, Радосављевић 20, Ђогић (либеро).
ТАКОВО: Илић, Калајановић, Боровњак 18, Стефановић, Гавриловић, Марковић, Мимовић, Благојевић 20, Хашенас 2, Пришић 15, Унковић 5, Стевановић 9, Јовић (либеро).