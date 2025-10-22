ВЕЛИКИ ПОВРАТАК РОМАНА АБРАМОВИЧА НА ПРАГУ Ево ког фудбалског великана преузима руски милијардер
Бивши власник Челсија, руски милијардер Роман Абрамович, планира да се врати у европски фудбал кроз куповину турског великана Галатасараја.
Наиме Абрамович је у поодмаклим преговорима о преузимању већинског пакета акција истанбулског клуба, на сва звона преносе турски медији.
Рус је наводно већ купио луксузну вилу у Истанбулу, што додатно подгрева спекулације. Ипак, за реализацију ове куповине биће му потребна дозвола турских власти.
Роман Абрамович је у свет фудбала ушао 2003 године када је преузео Челси и довео клуб довео до највећих успеха у историји, укључујући две титуле Лиге шампиона, две Лиге Европе и пет шампионских титула у Енглеској. Клуб је продао 2022. године након санкција уведених због рата у Украјини.
Због тренутних ограничења за руске власнике у већини европских лига, Турска се намеће као логичан избор за његов повратак, а Галатасарај, актуелни шампион, као најзвучније име.
Галатасарај је сезону отворио са девет победа у 11 мечева, а у трећем колу Лиге шампиона вечерас од 18.45 дочекује норвешки Боде/Глимт.
Историјски, Галатасарај је освојио Куп УЕФА 2000. године и УЕФА Суперкуп исте године, а највећи успех у Лиги шампиона забележио је 2013. пласманом у четвртфинале.