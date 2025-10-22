ТРЕНЕР БРАГЕ О ЗВЕЗДИ: Статистика све говори, пред нама велика обавеза
Фудбалери Црвене звезде играју против Браге у гостима у четвртак у 18.45 часова у Лиги Европе.
Тренер домаћег тима Шпанац Карлос Висенс осврнуо се на београдског ривала.
– Звезда је тим који има има индивудилно велики број квалитетних фудбалера. Опет, ако инсистирате на питању ко је најбољи од њих, одговорићу вам – тим. Видело се то и у Лиги Европе, обе утакмице, против Селтика и Порта одиграли су на високом нивоу – рекао је Висенс, преноси Спорт клуб.
Шеф струке Браге прати и Звездине утакмице у шампионату Србије.
– Статистика све говори! Погледајте бројке… Њихове чињенице у лиги указују да имају више опција. Очекујем тим спреман да се бори максимално на терену. Зато је и наш задатак комплекснији и изазовнији. Пред нама је велика обавеза да покажемо једну од најбољих партија у досадашњем делу сезоне – додао је Висенс.