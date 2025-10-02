overcast clouds
БРАГА СЛАВИЛА ПРЕД ДУЕЛ СА ЗВЕЗДОМ: Голман Лила три пута одбранио пенал Роми

02.10.2025. 21:24 21:26
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/Andrew Milligan/PA via AP

Фудбалери Браге победили су у гостима Селтик резултатом 2:0 у мечу другог кола Лиге Европе.

Брага је повела у 21. минуту голом Рикарда Орте. Селтик је у 52. минуту изједначио поготком Келечија Ихенача, али је његов гол поништен после ВАР провере због тога што је играо руком.

Габри Мартинез је у 85. минуту потврдио победу португалског клуба.

Брага ће у трећем колу Лиге Европе 23. октобра дочекати Црвену звезду. 

Фудбалери Лила победили су у гостима Рому резултатом 1:0. Стрелац јединог гола на утакмици био је Хакон Арнар Харалдсон у шестом минуту.

Фудбалер Лила Аиса Манди играо је руком у свом шеснаестерцу у 79. минуту. Судија Ерик Ламберхтс је досудио пенал за Рому, који је три пута био извођен због преступа голмана Лила Берка Озера. Голман Лила је два пута одбранио пенал Артему Довбику у 82. и 84. минуту, а затим и Матијасу Сулеу у 85.

Лил ће у четвртом колу Лиге Европе 6. новембра гостовати Црвеној звезди на стадиону Рајко Митић.

Резултати осталих мечева Лиге Европе

Болоња-Фрајбург 1:1

Бран-Утрехт 1:0

ФЦСБ-Јанг Бојс 0:2

Фенербахче-Ница 2:1

Лудогорец-Бетис 0:2

Панатинаикос-Го Ахед Иглси 1:2

Викторија Плзен-Малме 3:0

