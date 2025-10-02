БРАГА СЛАВИЛА ПРЕД ДУЕЛ СА ЗВЕЗДОМ: Голман Лила три пута одбранио пенал Роми
Фудбалери Браге победили су у гостима Селтик резултатом 2:0 у мечу другог кола Лиге Европе.
Брага је повела у 21. минуту голом Рикарда Орте. Селтик је у 52. минуту изједначио поготком Келечија Ихенача, али је његов гол поништен после ВАР провере због тога што је играо руком.
Габри Мартинез је у 85. минуту потврдио победу португалског клуба.
Брага ће у трећем колу Лиге Европе 23. октобра дочекати Црвену звезду.
Фудбалери Лила победили су у гостима Рому резултатом 1:0. Стрелац јединог гола на утакмици био је Хакон Арнар Харалдсон у шестом минуту.
Фудбалер Лила Аиса Манди играо је руком у свом шеснаестерцу у 79. минуту. Судија Ерик Ламберхтс је досудио пенал за Рому, који је три пута био извођен због преступа голмана Лила Берка Озера. Голман Лила је два пута одбранио пенал Артему Довбику у 82. и 84. минуту, а затим и Матијасу Сулеу у 85.
Лил ће у четвртом колу Лиге Европе 6. новембра гостовати Црвеној звезди на стадиону „Рајко Митић“.
Резултати осталих мечева Лиге Европе
Болоња-Фрајбург 1:1
Бран-Утрехт 1:0
ФЦСБ-Јанг Бојс 0:2
Фенербахче-Ница 2:1
Лудогорец-Бетис 0:2
Панатинаикос-Го Ахед Иглси 1:2
Викторија Плзен-Малме 3:0