У МИНХЕНУ НИШТА НОВО: Звезда испустила предност, Бајерн на крају убедљив у Евролиги

02.10.2025. 22:30 22:34
спорт
Фото: КК Црвена звезда

Кошаркаши Црвене звезде изгубили су од Бајерна у Минхену резултатом 97:88 (24:28, 26:27, 27:16, 20:17) у 2. колу Евролиге.

Црвено-бели су водили до треће четвртине, када су Немци направили преокрет и чували су предност до краја. 

Био је ово 15. међусобни сусрет две екипе и сада је скор 8-7 за баварски тим. Наставио је Бајерн серију победа над Звездом на домаћем терену и продужио је на седам у низу. Црвено-бели су последњи пут славили у Минхену 2015. године. 

Ово је Београђанима други неуспех од почетка нове сезоне, пошто су пре два дана изгубили од Олимпије из Милана. 

У 3. колу следећег петка Звезда путује у Истанбул на дуел актуелном шампиону Фенербахчеу. 

кк црвена звезда
Спорт Кошарка
