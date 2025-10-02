У МИНХЕНУ НИШТА НОВО: Звезда испустила предност, Бајерн на крају убедљив у Евролиги
02.10.2025. 22:30 22:34
Кошаркаши Црвене звезде изгубили су од Бајерна у Минхену резултатом 97:88 (24:28, 26:27, 27:16, 20:17) у 2. колу Евролиге.
Црвено-бели су водили до треће четвртине, када су Немци направили преокрет и чували су предност до краја.
Био је ово 15. међусобни сусрет две екипе и сада је скор 8-7 за баварски тим. Наставио је Бајерн серију победа над Звездом на домаћем терену и продужио је на седам у низу. Црвено-бели су последњи пут славили у Минхену 2015. године.
Ово је Београђанима други неуспех од почетка нове сезоне, пошто су пре два дана изгубили од Олимпије из Милана.
У 3. колу следећег петка Звезда путује у Истанбул на дуел актуелном шампиону Фенербахчеу.