СКОРО 2.000 ЉУДИ ОСТАЛО ИСПРЕД АРЕНЕ – КК Партизан: Покушаји уласка са фалсификованим картама, црно-бели имају поруку за навијаче

02.10.2025. 22:12 22:14
Пише:
Дневник
Извор:
КК Партизан
спорт
Фото: КК Партизан

КК Партизан се уочи утакмице другог кола Евролиге, прве овосезонске утакмице на домаћем терену, суочио са великим проблемима на улазима у Београдску арену.

Испред улаза је услед покушаја уласка са фалцификованим картама остало близу 2.000 људи. Ови покушаји, довели су до задржавања на улазима и гужви које су изазвале оправдано незадовољство навијачаКК Партизан Моцарт Бет се овим путем извињава навијачима на непријатности и наставља борбу да сваки навијач има своје место сачувано. У прошлости, клуб се суочавао са ситуацијама да се људи без улазница налазе на местима оних који су своје карте поштено платили – наводи КК Партизан. 

Због тога, КК Партизан је заузео став да се контроле додатно пооштре и да се свако место сачува! 

Навијачима поручујемо, не купујте карте мимо званичних канала продаје и не покушавајте уласке у халу на алтернативне начине – додаје се у саопштењу КК Партизан. 

кк партизан евролига
Спорт Кошарка
