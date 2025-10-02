СКОРО 2.000 ЉУДИ ОСТАЛО ИСПРЕД АРЕНЕ – КК Партизан: Покушаји уласка са фалсификованим картама, црно-бели имају поруку за навијаче
КК Партизан се уочи утакмице другог кола Евролиге, прве овосезонске утакмице на домаћем терену, суочио са великим проблемима на улазима у Београдску арену.
– Испред улаза је услед покушаја уласка са фалцификованим картама остало близу 2.000 људи. Ови покушаји, довели су до задржавања на улазима и гужви које су изазвале оправдано незадовољство навијача. КК Партизан Моцарт Бет се овим путем извињава навијачима на непријатности и наставља борбу да сваки навијач има своје место сачувано. У прошлости, клуб се суочавао са ситуацијама да се људи без улазница налазе на местима оних који су своје карте поштено платили – наводи КК Партизан.
Због тога, КК Партизан је заузео став да се контроле додатно пооштре и да се свако место сачува!
– Навијачима поручујемо, не купујте карте мимо званичних канала продаје и не покушавајте уласке у халу на алтернативне начине – додаје се у саопштењу КК Партизан.