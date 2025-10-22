НА ПЕТ ЛОКАЦИЈА У НОВОМ САДУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛЕГАЛИЗАЦИЈИ, ИНВЕСТИТОРИМА ПОПУСТИ ЗА ДОПРИНОСЕ Ево шта се све данас решава на Скупштини Града
Скупштина Града Новог Сада данас заседа о ребалансу буџета, за који је градоначелник Жарко Мићин навео да је за 362 милиона динара већи од претходног ребаланса.
Ребаланс буџета је утврђен на 49,33 милијарде динара.
-За 362 милиона динара је већи од претходног ребаланса. Оно што је важно, имамо увећан приход на капиталне добитке. То је важно јер се људи више запошљавају. До краја године ћемо имати 15. фабрику у граду- најавио је Мићин.
Први човек града казао је и да је порез на имовину увећан за 110 милиона динара и захваљујем се Новосађанима што редовно плаћају порез.
-Тренутно имамо приход око 2,4 милијарде од доприноса за грађевинско земљиште. Одлуком о доприносима ћемо дати попуст инеститорима који у одређеном временском периоду уплате доприносе. Тиме очекујемо да напунимо буџет до краја године. Овим ребаланском радићемо и водоводну мрежу у Сремској Каменици. Расписана је набавка за утискивање нових дренова у бунаре. За сада све иде по плану. Оно што је важно споменути, у складу са новим законом о легализацији, ми ћемо Новосађанима омогућити да на пет локација могу да добију све информације о легализацији. То ће бити у Градској управи за урбанизам, на Булевару цара Лазара у Урбанизму, Месној заједници Каћ, Петроварадин и Ветерник- закључио је Мићин.