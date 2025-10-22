ЗА ХУМАНОСТ НАГРАДА ГРАДА ОДЛАЗИ У РУКЕ ПРЕДРАГА ТОДОРИЋА КОЈИ ЈЕ СПАСИО ДЕЧАКА ИЗ ДУНАВА, ДРИДУ ОКТОБАРСКА НАГРАДА Градоначелник Мићин о лауреатима: Професор Дрид је ставио добробит студената испред своје
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин истакао је данас на седници Скупштине Града Новог Сада предлоге за добитнике Октобарске награде и Новембарске повеље.
Октобарску награду Града Новог Сада за посебан доспринос добија проф. др Патрик Дрид, нагласио је први човек Града.
-Он је изузетан спортски радник, имао је изузетну спортску каријеру. Ја сам био некада џудиста и имао сам више пута задовољство да укрстим снаге с њим. Свој цео живот је посветио џуду и спорту. Рецезент је у више од 50 међународних часописа, аутор је седам књига, судио је најзначајнија такмичења. Има изузетне људске квалитете. Ставио је добробит факултета и оних студената који су желели да уче испред сопствене добробити. Због тога је претрпео увреде и физичко насиље. Видим иницијативу да се њему не додели награда. Нови Сад треба да штити вредности да нам студенти студирају, а факултети раде. Мислим да је заслужио ову награду- речи су Мићина.
За посебан допринос оперске уметности, Октобарску награду добиће директор опере СНП Жељко Андрић.
-Он је свима познат као првак опере СНП, наступао је широм света. За храброст и хуманост Новембарску повељу добија Предраг Тодорић, који је спасао 9-годишњег дечака из таласа Дунава. Апсолутно је заслужио ову награду. Кристијан Кнежевић и Дејан Шакић добијају награду за посебну посвећеност за одржавање хигијене на територији Новог Сада. Они су и поред шикањирања током протеста у Новом Саду радили свој посао. Новосађане никада није ујутру дочекало смеће на улицама- подсетио је он.
Новембарска повеља за посебан допринос за развој културе иде у руке КУД „Светозар Марковић“, које деценијама остварује резултате.
- Такође, Александра Андрић, наша најперспективнија џудисткиња, са два злата, сребром и бронзом. Једна млада девојка је успела да освоји медаље. Фебруарску награду за 2024. годину добиће слепа пијанисткиња Петра Спасојевић- закључио је Мићин.