ЛИГА ШАМПИОНА: Пари Сен Жермен са "друге планете", Арсенал разбио Атлетико, Вања Милиновић Савић примио шест голова

Фудбалери Пари Сен Жермена демонстрирали су силу против Бајера у једном од најсадржанијих мечева виђених ове сезоне, заврешног тријумфом актуелног првака Лиге шампиона реултатом 7:2.

Француска казнена експедиција потврдила репутацију једног од најбољих тимова који су формирани у последњој деценији, могуће и дуже, без претеривања. Прво полувреме било је чуста забава. Гол гостију, па промашен пенал домаћих (Грималдо), потом црвени за Бајер (Андрих), па црвени за госте (Забарњи), статива (Мајулу), затим гол за Бајер из пенала (Гарсија) и на крају најлуђег полувремена ове сезоне у Лиги шампиона - три гола Парижана. Погодио је Дуе у 41. и 45+3, између његових голова и Кварацкелија у 44. Бајер је био разбијен - 1:4. Наставак је био и наставак агоније немачког тима и плес Парижана којима нема равних у Европи. Мендес је огодио за 1:5, повратник у тим Дембеле за 1:6, у међувремену је Гарсија доа свој други гол, а Витиња се побринуо да последњу реч ипак имају владари Европе.

Арсенал је прегазио Атлетико головима у другом полувремену. У Лондону, у дуелу Арсенала и Атлетика, до 57. минута мреже су мировале, а онда је уследила канонаа "тобџија" каква се ретко виђа- 4:0 за само 13 минута. Домаћин је повео голом Габријела у 57. минуту. Дефанзивац "тобџија" је дао гол ударцем главом после слободног ударца који је извео Деклан Рајс. Домаћин је предност голом Габријела Мартинелија у 64. минуту, асистент је био Мајлс Луис-Скели. Затим је два гола дао Виктор Ђокереш, у 67. и 70. минуту, за коначних 4:0.

Фото: Duel Arsenala i Atletika, foto: Tanjug (AP Photo/Alastair Grant)

Интер је лако савладао Унион Сен Жил у Белгији. Дензел Дамфрис је постигао прво гол у 41, а у 45+1. минуту Лаутаро Мартинез је повећао на 2:0. На 3:0 повећао је Хакан Чалханоглу у 53. минуту са беле тачке. Коначан резултат поставио је Франческо Пио Еспосито у 76. минуту.

У Њукаслу, Жозе Мурињо и његова Бенфика претрпели су трећи пораз у три меча у Лиги шампиона ове сезоне, а да све буде у знаку броја три побринули су се играчи енглеског тима који су порукли госте 3:0. Двоструки стрелац за "свраке" био је Харви Барнс.

Повремени голман репрезентације Србије Вања Милинковић-Савић примио је чак шест голова у Ајндховену. ПСВ је убедљиво славио иако су гости повели голом Скота Мектоминија у 31. минуту. Уследио је преокрет домаћина. Алесандро Бонђорно је у 35. минуту дао аутогол за 1:1, а у 38 је Исмаел Саибари донео вођство домаћину. На 3:1 је повећао Денис Ман у 54. минуту. Затим је нападач гостију Лоренцо Лука добио директан црвени картон у 76. минуту. Ман је другом голом на мечу у 80. минуту повисио на 4:1, да би Мектомини другим голом смањио на 4:2 у 86. минуту. Рикардо Пепи у 87. дао гол за 5:2, а коначан резултат поставио је Коухаби Дриош у 89. минуту.

Фото: Vanja Milinković Savić primio šest golova foto: Tanjug (AP Photo/Patrick Post)

Манчестер Сити је рутински савладао Виљареал у Шпанији. Серију голова на свим пољима наставио је Ерлинг Халанд голом у 17, док је Бернардо Силва дуплирао предност и поставио коначан резултат у 40. минуту.

Треће коло Лиге шампиона: Арсенал - Атлетико Мадрид 4:0, Бајер Леверкузен - ПСЖ 2:7, Виљареал - Манчестер Сити 0:2, Унион Сен Жил - Интер 0:4, Њукасл - Бенфика 3:0, ПСВ - Наполи 6:2, Копенхаген - Борусија Дортмунд 2:4, Барселона - Олимпијакос 6:1, Каират - Пафос 0:0. Сутра: Галатасарај - Боде/Глимт, Атлетик Билбао - Карабах, Реал - Јувентус, Бајерн - Клуб Бриж, Ајнтрахт - Ливерпул, Челси - Ајакс, Спортинг - Олимпик Марсеј, Аталанта - Славија Праг, Монако - Тотенхем.

ТАБЕЛА: ПСЖ, Арсенал и Интер по 9, Борусија Дортмунд и Манчестер СИти по 7, Бајерн, Реал и Карабах по 6 уз утакмицу мање...