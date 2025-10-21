overcast clouds
МИОМИР КЕЦМАНОВИЋ ЕЛИМИНИСАН са АТП турнира у Базелу

21.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
kecmanovic
Фото: Printscreen/youtube/US Open Tennis Championships

Српски тенисер Миомир Кецмановић елиминисан је са АТП турнира у Базелу већ у првом колу пошто га је Швајцарац Стен Вавринка победио резултатом 2:0 (6:1, 7:6(7:3)) за сат и 24 минута.

Искусни 40-годишњи Вавринка, 158. на АТП листи, добио је први сет неочекивано лако. Направио је два брејка, чувао свој сервис и лако стигао до 1:0 у сетовима. 

Кецмановић је у другом сету први стигао до брејка, али је Вавринка узвратио и затим стигао до победе у тај-брејку.

АТП турнир у Базелу је из серије 500 и игра се за наградни фонд од 2.523.145 евра.

миомир кецмановић тениски турнир
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
