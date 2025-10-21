НОВИ САД НОВИ ДОМАЋИН МЕЂУНАРОДНОГ САЈМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2026. Краљево предало домаћинство
Град Нови Сад је званично преузео домаћинство 22. Међународног сајма заштите животне средине – EcoFair 2026, од града Краљева, саопштено је из Градске куће.
Како је наведено, град Нови Сад имао је истакнуту улогу на овогодишњим Међународним сајмовима енергетике и заштите животне средине, који се одржавају од 20. до 22. октобра 2025. године на Београдском сајму под слоганом „Порука је у природи“.
Са више од 100 излагача из земље и иностранства, сајам представља кључно место за размену идеја, добрих пракси и успостављање партнерстава у области енергетске транзиције и очувања животне средине.
У оквиру свечаног програма одржаног на штанду Министарства заштите животне средине, Град Нови Сад је званично преузео домаћинство 22. Међународног сајма заштите животне средине – EcoFair 2026, од града Краљева, овогодишњег домаћина.
– Нови Сад у последњих 11 година континуирано унапређује систем даљинског грејања – уложено је више од 93 милиона евра, чиме је успостављен један од најмодернијих и најефикаснијих система у Европи са укупном ефикасношћу од 89% (у односу на просек у ЕУ од 84,6%). Само током лета 2025. у санацију котловских постројења уложено је више од 86 милиона динара, а у реконструкцију и изградњу вреловодне мреже 390 милиона динара. Зато нам је велика част што ће Град Нови Сад бити домаћин сајма EcoFair 2026, јер је то потврда да су наши напори у области екологије и енергетске ефикасности препознати као пример добре праксе - рекла је Чланица Градског већа за eкологију, енергетску ефикасност и заштиту животне средине Вања Петковић.
Он је додала да је град у циљу унапређења енергетске ефикасности кућа и станова у последње три године, са 157,4 милиона динара подржао преко 1.000 домаћинстава у унапређењу енергетске ефикасности.
- Заједно са Министарством рударства и енергетике ове године смо обезбедили још 46 милиона динара за наставак програма. Истовремено, спроводимо стратешке пројекте из обновљивих извора енергије. Посебно је значајан пројекат соларно термалног постројења, вредног 104,7 милиона евра, које ће годишње производити 240 GWh топлотне енергије. Пројекат је проглашен најбољим урбаним инфраструктурним пројектом у Централној и Источној Европи од стране EMEA Finance - рекла је Петковић.
Она је истакла и изградњу топлане „Мајевица“, прве нове топлане у Новом Саду после више од четири деценије.
- У топлану „Мајевица“ град је уложио преко 1,07 милијарди динара. Топлана, максималног капацитета за 22.000 корисника, прикључена је на електромрежу, а у току су прикључење на гас и финална испитивања. Taкође, топлана „Југ“, која снабдева преко 28.000 станова и пословних простора на Лиманима и Грбавици, из 1961. године, 2020. године је модернизована и сада уз топлотну, производи и електричну енергију. А у плану је градња топлане „Мишелук“, 4. генерације која ће обезбеђивати грејање и климатизацију за сремску страну града - рекла је Петковић.
Као будући домаћин сајма EcoFair 2026, Град Нови Сад наставиће да унапређује сарадњу са домаћим и међународним партнерима, подржава иновације у области заштите животне средине и активно укључује грађане у процесе енергетске транзиције.