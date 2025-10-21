НОВАК ЂОКОВИЋ НЕЋЕ ИГРАТИ НА МАСТЕРСУ У ПАРИЗУ: Свима је јасно зашто се повукао
Српски тенисер Новак Ђоковић неће играти на мастерсу у Паризу, објавила је данас спортска телевизија "Еуроспорт".
Одлука која је била мање-више очекивана и само се чекала потврда. После повреде коју је задобио у Шангају и предаје меча Тејлору Фрицу на егзибицији "Шест краљева" било је јасно да неће моћи да игра на турниру у француској престоници.
Турнир почиње 27. октобра и било је извесно да су веома мале шансе да ће тамо да се појави. Посебно пошто је рекао више пута да му је циљ да игра на турниру у Атини (од 2. до 8. новембра) и тамо жели да нападне титулу. Тај турнир организује његова породица, пошто је директор његов брат Ђорђе.
Али, још није познато да ли ће Ђоковић играти на турниру у Атини, као и на завршном мастерсу у Торину у новембру.
Новак је париски мастерс освајао чак седам пута. Први пут је то урадио 2009. године, а онда је успех поновио и 2013, 2014, 2015, 2019, 2021 и 2023. године. Ово је друга година узастопно да не игра у главном граду Француске.
