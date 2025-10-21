ЗАВРШЕНА СПОРТСКА ХАЛА У ПУТИНЦИМА! Понос села и целе општине Рума ускоро отворен за јавност (ВИДЕО)
Ова модерна хала представља понос Путинаца и понос целе општине Рума, а изграђена је уз подршку Управе за капитална улагања АП Војводине и Покрајинске владе
Председник општине Рума Душан Љубишић са поносом је представио нову спортску халу изграђену у Путинцима, селу недалеко од Руме.
Објекат је пројектовао међународно награђивани архитекта Мотика Новица.
Грађевински радови су завршени, а у току је поступак прибављања употребне дозволе.
Ова модерна хала представља понос Путинаца и понос целе општине Рума, а изграђена је уз подршку Управе за капитална улагања АП Војводине и Покрајинске владе.
Након добијања дозволе, биће отворена за све грађане и спортисте.
Годинама чекани сан постао стварност
Генерације ученика и спортиста у Путинцима чекале су овакав објекат — и сада је коначно стигао. О изградњи спортске хале говорило се деценијама, али је тек сада пројекат реализован. Хала је изграђена у дворишту Основне школе „Доситеј Обрадовић“ и намењена је ученицима, али и свим спортистима и рекреативцима.
Значај за заједницу и спорт
Ова хала представља много више од спортског објекта — она је симбол улагања у развој села, младих и будућности. Ученици ће имати адекватне услове за наставу физичког васпитања, док ће локални спортски клубови добити простор за тренинге и такмичења. Биће то место окупљања, заједништва и спортског духа.
Из општине Рума поручују да је ово још један доказ да се обећања испуњавају и да се равномерно улаже у све делове општине.
Корак до отварања
Завршетак грађевинских радова означио је крај једног и почетак новог поглавља — сада се чека издавање употребне дозволе, након чега ће хала бити свечано отворена за јавност.
- Ово је објекат на који су Путинци дуго чекали. Хала је симбол истрајности и заједништва и понос је целе наше општине - поручили су из Општине Рума, преноси 24.седам