21.10.2025.
Нови Сад
ЗАВРШЕНА СПОРТСКА ХАЛА У ПУТИНЦИМА! Понос села и целе општине Рума ускоро отворен за јавност (ВИДЕО)

21.10.2025.
Извор:
24 sedam/Дневник
Фото: printscreen /Facebook /Predsednik opštine Ruma

Ова модерна хала представља понос Путинаца и понос целе општине Рума, а изграђена је уз подршку Управе за капитална улагања АП Војводине и Покрајинске владе

Председник општине Рума Душан Љубишић са поносом је представио нову спортску халу изграђену у Путинцима, селу недалеко од Руме.

Објекат је пројектовао међународно награђивани архитекта Мотика Новица.

Грађевински радови су завршени, а у току је поступак прибављања употребне дозволе.

Ова модерна хала представља понос Путинаца и понос целе општине Рума, а изграђена је уз подршку Управе за капитална улагања АП Војводине и Покрајинске владе.

Након добијања дозволе, биће отворена за све грађане и спортисте.

Годинама чекани сан постао стварност

Генерације ученика и спортиста у Путинцима чекале су овакав објекат — и сада је коначно стигао. О изградњи спортске хале говорило се деценијама, али је тек сада пројекат реализован. Хала је изграђена у дворишту Основне школе „Доситеј Обрадовић“ и намењена је ученицима, али и свим спортистима и рекреативцима.

Значај за заједницу и спорт

Ова хала представља много више од спортског објекта — она је симбол улагања у развој села, младих и будућности. Ученици ће имати адекватне услове за наставу физичког васпитања, док ће локални спортски клубови добити простор за тренинге и такмичења. Биће то место окупљања, заједништва и спортског духа.

Из општине Рума поручују да је ово још један доказ да се обећања испуњавају и да се равномерно улаже у све делове општине.

Корак до отварања

Завршетак грађевинских радова означио је крај једног и почетак новог поглавља — сада се чека издавање употребне дозволе, након чега ће хала бити свечано отворена за јавност.

- Ово је објекат на који су Путинци дуго чекали. Хала је симбол истрајности и заједништва и понос је целе наше општине - поручили су из Општине Рума, преноси 24.седам

 

Путинци нова сала изградња
Војводина Срем
