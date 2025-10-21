overcast clouds
ФИЛИП БАРНА О БИВШЕМ КЛУБУ: "Ја сам члан Партизана био само на папиру"

21.10.2025. 18:52
Пише:
Дневник
Извор:
Б92/Меридиан спорт
barna
Фото: ABA league j.t.d./ Dragana Stjepanović

Кошаркаш ФМП-а Филип Барна осврнуо се на меч против бившег клуба, Партизана.

Барна је постигао 28 поена, шест скокова и четири асистенције у поразу после продужетка (109:103).

"Нажалост, отишло је на њихову страну. Поносан сам на моје момке, свих 45 минута смо се добро држали, борили се... На крају је измакла победа, али честитам екипи Партизана. Идемо даље", рекао је Барна за "Меридиан спорт".

Барна је 2020. потписао за Партизан, али никад није дебитовао за црно-беле. ФМП је недавно ангажовао још једног бившег играча Партизана, Лазара Стефановића.

"Ја сам на папиру само био члан Партизана, а он је имао неке утакмице. Веома добро појачање. Дошао је из Америке, озбиљна рука и верујем да ће нам много помоћи у наставку сезоне".

Упитан је за "вечите" у Евролиги.

"Није на мени да коментаришем противничку екипу, желим им сву срећу у наставку сезоне, и њима и Црвеној звезди, нашим српским клубовима у Евролиги", истакао је Барна.

