ЛИГА ШАМПИОНА: Барселона надиграла Олимпијакос, Пафос са играчем мање умало до победе у Алматију
Фудбалери Барселоне савладали су Олимпијакос са 6:1 у трећем колу Лиге шампиона.
Иако резултат не говори тако, треба нагласити да су црвено-бели из Пиреја били равноправан ривал и претили су Каталонцима док нису остали са играчем мање при резултату 2:1.
Барселона је много грешила током првих 45 минута, улазила у нервозу, што је Олимпијакос користио да буде опасност по Шченсног. Ипак, изабраници Хансија Флика су користили своје шансе.
Повели су Каталонци преко Фермина, када су акцијом са своје половине изиграли ривала, потом је Јамал хтео да заобиђе голмана, који му је избио лопту, а све је пратио Фермин и погодио мрежу.
Био је Олимпијакос опаснији ривал после тога, међутим, грешка у опасној зони, па добар пас Фернандеса, резултирао је новом егзекуцијом Фермина.
Ипак, гости су успели да смање резултат почетком другог полувремена. Ел Каби је морао из два покушаја да се званично упише у стрелце. Прво је затресао мрежу на центаршут Поденса, али је Гарсија претходно играо руком, па је досуђен пенал и поништен погодак.
Али, Мароканац је са беле тачке био неумољив и дошао до заслуженог гола.
Но, убрзо је Есе зарадио црвени картон и тада су гостима све наде пале у воду. Барселона је искористила бројчану предност на терену и разбила противника. Фермин је дошао до хет-трика, а у стрелце се два пута уписао Рашфорд, као и једном Јамал.
У другом мечу који је одигран у истом термину, Каират и Пафос су ремизирали - 0:0.
Гости су већ у трећем минуту остали са играчем мање, пошто је директно искључење зарадио Кореја после погибљеног старта над Матом, који је зарадио посекотину на лицу том приликом.
Очекивало се да ће то Каирату олакшати пут ка првим бодовима у Лиги шампиона, али домаћин није био баш близу тријумфа.
Пафос је био тај који је могао да однесе три бода из Казахстана. Давид Луиз је у два наврата сјајно запретио, али је Анарбеков одличним интервенцијама сачувао мрежу.
Успели су гости са Кипра да дођу до поготка, када је Драгомир погодио пречку, а лопта погодила Анарбекова у леђа и одбила се мрежу, али је голу претходио офсајд, те је он поништен.
На крају, подела плена у Алматију, а домаћин може да жали што није конкретније запретио са играчем више.