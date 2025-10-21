ПАРТИЗАН УПИСАО ПРВУ ПОБЕДУ У ЛИГИ ЕВРОПЕ: Швајцарци пали на Бањици
Рукометаши Партизана уписали су прву победу у Лиги Европе.
Шампиони Србије били су бољи од Швајцарског представника Кадетен Шахфаузен на Бањици са 29:26.
Никола Црноглавац је апсолутни јунак ове победе Партизана са 11 голова, док су по четири гола постигли Вељко Поповић и Страхиња Станковић.
Црно-бели су тако поправили утисак после пораза у првом колу против Нексеа у Нашицама, где нису оставили леп утисак.
Сада тренер Партизана има доста разлога за задовољство, јер су његови изабраници успели да остваре прву победу, иако због казне ЕХФ, утакмица се играла пред празним трибинама.
Од првог минута Партизан је имао предност коју је одржао све до краја меча. Швајцарци су само у два наврата успели да дођу до егала, али то све од ове екипе што су успели да ураде у Београду.
Партизан је на полувреме отишао са лепих четири гола предности, док су ту разлику успели да повећају у наставку меча.
У финишу меча само је остала дилема са којим резултатом ће се окончати овај меч.
Црно-бели су после 60 минута игре славили са 29:26 и тако уписали своју прву победу у Лиги Европе.