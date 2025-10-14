overcast clouds
9°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОРАЗ ПАРТИЗАНА НА СТАРТУ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ЕВРОПЕ: Десетковани црно-бели без шансе

14.10.2025. 23:25 23:33
Пише:
Вук Гвозденовић
Коментари (0)
аркус лига
Фото: аркус лига

Неће по добром црно-бели рукометаши памтити овосезонску премијеру у Лиги Европе. Десетковани Партизан поражен је у Нашицама од Некса са 22:30 (8:16).

Једноставно, Ћирковић и расположиви играчи нису могли да се ухвате у коштац са Нексем који је имао контролу током целе утакмице.

Проблем који је најављиван један је од главних разлога за пораз у Славонији. Београђани нису могли да рачунају ни на једног од два десна бека, Николу Црноглавца који има корону, али ни на Руса Сергеја Иванова због административних проблема. Фалила је црно-бели и помоћ младих српских репрезентативаца Сима Шијана и Николе Зечевића, па стога ни не чуди осам голова разлике.

У недостатку решења у нападу код Партизана се истакао пивот Иван Мићић са пет голова, док је Миха Котар имао један мање. У победничком саставу најефикаснији био је Тин Лучин са девет погодака, српски интернационалац Огњен Ценић дао је два гола, док је Јастржебски имао 14 интервенција.

РСС рк партизан
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај