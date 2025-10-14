ПОРАЗ ПАРТИЗАНА НА СТАРТУ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ЕВРОПЕ: Десетковани црно-бели без шансе
Неће по добром црно-бели рукометаши памтити овосезонску премијеру у Лиги Европе. Десетковани Партизан поражен је у Нашицама од Некса са 22:30 (8:16).
Једноставно, Ћирковић и расположиви играчи нису могли да се ухвате у коштац са Нексем који је имао контролу током целе утакмице.
Проблем који је најављиван један је од главних разлога за пораз у Славонији. Београђани нису могли да рачунају ни на једног од два десна бека, Николу Црноглавца који има корону, али ни на Руса Сергеја Иванова због административних проблема. Фалила је црно-бели и помоћ младих српских репрезентативаца Сима Шијана и Николе Зечевића, па стога ни не чуди осам голова разлике.
У недостатку решења у нападу код Партизана се истакао пивот Иван Мићић са пет голова, док је Миха Котар имао један мање. У победничком саставу најефикаснији био је Тин Лучин са девет погодака, српски интернационалац Огњен Ценић дао је два гола, док је Јастржебски имао 14 интервенција.