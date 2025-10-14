НОВИ КОНКУРС ЗА ГРАЂАНЕ БАЧКЕ ПАЛАНКЕ За унапређење енергетске ефикасности кућа и станова 20 МИЛИОНА ДИНАРА
БАЧКА ПАЛАНКА: Становници општине Бачка Паланка ускоро ће моћи да конкуришу за бесповратна средства за енергетску санацију кућа и станова, у оквиру националног пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане“.
За реализацију програма обезбеђено је 20 милиона динара, од чега по 10 милиона издвајају општина Бачка Паланка и Министарство рударства и енергетике. Уговор о суфинансирању потписао је у Министарству енергетике председник Скупштине општине Милан Чавић.
У наредном периоду општина ће расписати конкурс за доделу средстава, а грађани ће моћи да се пријаве за:
- замену прозора и врата,
- побољшање термоизолације,
- уградњу ефикаснијих система грејања,
- постављање соларних панела.
Детаљи и услови конкурса биће објављени на званичном сајту општине Бачка Паланка.
– Корист од програма је вишеструка. Грађани ће инвестиције реализовати упола цене, имаће мање рачуне јер ће трошити мање енергије, а уједно и квалитетније грејање и климатизацију. На тај начин сви заједно допринећемо заштити животне средине. До сада је 143 породице са територије општине искористило средства из овог програма – истакао је Чавић.