НОВИ КОНКУРС ЗА ГРАЂАНЕ БАЧКЕ ПАЛАНКЕ За унапређење енергетске ефикасности кућа и станова 20 МИЛИОНА ДИНАРА

14.10.2025. 14:47 14:50
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Паланка
Фото: олорин прес

БАЧКА ПАЛАНКА: Становници општине Бачка Паланка ускоро ће моћи да конкуришу за бесповратна средства за енергетску санацију кућа и станова, у оквиру националног пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане“.

За реализацију програма обезбеђено је 20 милиона динара, од чега по 10 милиона издвајају општина Бачка Паланка и Министарство рударства и енергетике. Уговор о суфинансирању потписао је у Министарству енергетике председник Скупштине општине Милан Чавић.

У наредном периоду општина ће расписати конкурс за доделу средстава, а грађани ће моћи да се пријаве за:

  • замену прозора и врата,
  • побољшање термоизолације,
  • уградњу ефикаснијих система грејања,
  • постављање соларних панела.

Детаљи и услови конкурса биће објављени на званичном сајту општине Бачка Паланка.

– Корист од програма је вишеструка. Грађани ће инвестиције реализовати упола цене, имаће мање рачуне јер ће трошити мање енергије, а уједно и квалитетније грејање и климатизацију. На тај начин сви заједно допринећемо заштити животне средине. До сада је 143 породице са територије општине искористило средства из овог програма – истакао је Чавић.

бачка паланка јавни конкурс енергетска санација
Војводина Бачка
