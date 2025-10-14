НОВЕ ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА У СТАРОЈ ПАЗОВИ Да би се угрејали грађани ће морати да издвоје више пара
14.10.2025. 13:39 13:48
Након анализе потрошње енергената за претходну грејну сезону а у складу са методологијом Владе Србије и надлежног министарства, ЈП Топлана Стара Пазова је извршило корекцију цена својих услуга.
Према одобреном новом ценовнику, грађани ће за услуге Топлане, тј. грејање од октобра у просеку плаћати за непуних 9% више.
По киловат часу нова цена за домаћинства износи 8,47 динара а пословни простор 10,59. За потрошаче који плаћају по квадрату на 12 једнаких рата, нова цена износи 151,81 динар по квадрату без ПДВ, а за пословни 189,77 динара по квадрату без ПДВ.
Према пропису Министарства енергетике сви потрошачи ће у наредне две године морати да пређу на наплату по потрошњи.