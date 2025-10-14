overcast clouds
У СУСРЕТ МАНИФЕСТАЦИЈИ ДАН МЛАДОГ ПОРТУГИЗЕРА Тражи се најлепша песма о вину

14.10.2025. 12:55 13:05
Пише:
Зорица Милосављевић
Извор:
Дневник
вино
Фото: Илустрација/ Canva

Винарија „Мачков подрум“ из Ирига у сарадњи са тамошњом Српском читаоницом расписала је конкурс за избор најлепше песму о вину, који траје до 31. октобра.

Стручни жири који чине књижевник Тодор Бјелкић, професорка књижевности Маја Плавшић, директорка Српске читаонице у Иригу Милица Уверић,  Златко Зрилић из „Сремских новина“ и директорка „Мачковог подрума“ Ђурђица Јојић Новаковић, одабраће песме које ће ући у ужи круг, а међу њима три најбоље које ће бити и награђене. 

Награда се састоји од уникатне повеље, новчаног износа и производа винарије „Мачков подрум“. Победници ће бити проглашени на манифестацији Дан младог португизера, 15. новембра у Винској улици у Иригу.

Радове треба доставити на адресу: Српска читаоница у Иригу, Рибарски трг 37, 22406 Ириг, са назнаком „За Конкурс – Песма о вину“. Детаљи конкурса се могу прочитати на адреси www.mackovpodrum.co.rs или добити позивом на телефон Српске читаонице у Иригу, 022/461-275.

ириг
Војводина Срем
