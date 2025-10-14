У СУСРЕТ МАНИФЕСТАЦИЈИ ДАН МЛАДОГ ПОРТУГИЗЕРА Тражи се најлепша песма о вину
Винарија „Мачков подрум“ из Ирига у сарадњи са тамошњом Српском читаоницом расписала је конкурс за избор најлепше песму о вину, који траје до 31. октобра.
Стручни жири који чине књижевник Тодор Бјелкић, професорка књижевности Маја Плавшић, директорка Српске читаонице у Иригу Милица Уверић, Златко Зрилић из „Сремских новина“ и директорка „Мачковог подрума“ Ђурђица Јојић Новаковић, одабраће песме које ће ући у ужи круг, а међу њима три најбоље које ће бити и награђене.
Награда се састоји од уникатне повеље, новчаног износа и производа винарије „Мачков подрум“. Победници ће бити проглашени на манифестацији Дан младог португизера, 15. новембра у Винској улици у Иригу.
Радове треба доставити на адресу: Српска читаоница у Иригу, Рибарски трг 37, 22406 Ириг, са назнаком „За Конкурс – Песма о вину“. Детаљи конкурса се могу прочитати на адреси www.mackovpodrum.co.rs или добити позивом на телефон Српске читаонице у Иригу, 022/461-275.