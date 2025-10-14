(ФОТО) МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ УЛАЖЕ МИЛИЈАРДЕ У ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПРОЈЕКТЕ НА СЕВЕРУ ЗЕМЉЕ Урађено шест, у току је још толико, а ево где ће током следеће године бити завршени додатни подухвати

До сада је урађено шест пројеката од Бачке, преко Баната до Срема.



У Општини Ада уређен је терен око Дома културе у Молу, а укупна вредност са ПДВ-ом била је 16.093.762 динара и које је у целости финансирало Министарство привреде.

Општина Апатин добила је бициклистичку стазу у улици Омладински пут, чија је укупна вредност са ПДВ била 26.033.837 динара, које у такође у целости финансирало Министарство привреде.

Још једно сређивање Дома културе урађено је од стране Министарства привреде у Општини Житиште. Саниран је део објекта Дома културе у Равном Тополовцу- фаза I. Укупна вредност са ПДВ-ом била је 10.076.756 динара, које у целости финансирало Министарство привреде.

У Општини Ириг Министарство привреде у целости је финансирало изградњу комплекса јавног парка у зони „Нове бање“ у Врднику. У овај пројекат уложено је 35.792.419 динара.

Инвестиција која је допринела развитку једног дела Бачке, урађена ј у Општини Оџаци. Мештани су добили нову пешачку стазу у насељеним местима Дероње, Каравуково и Српски Милетић, чија је укупна вредност била 26.421.773 динара, које у целости финансирало Министарство привреде.

Фото: Ministarstvo privrede

Министарство привреде финансирало је у целости реконструкцију водоводне мреже у општини Тител. Укупна вредност са ПДВ-ом износила је 9.461.573 динара.

Неимари раде на још шест инвестиција Министарства привреде

У току је и реализација шест пројеката у Војводини.

У Новом Саду ради се зацевљење канала С-800 између улица Пут новосадског партизанског одреда и Привредникове улице, чија је укупна вредност са ПДВ-ом 313.105.495 динара, које у целости финансира Министарство привреде.

Фото: Screenshot Instagram mesarovicadrijana

У Српској Атини ради се и изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром дела Радне зоне Север I. Министарство привреде у овај пројекат у целости улаже 367.523.000 динара.

Град Вршац ради пројекат са учешћем Министарства привреде, у изградњи видиковца на Гудуричком врху, чија је укупна вредност са ПДВ-ом 7.286.948 динара. У истом граду ради се линијска инфраструктура која ће бити у функцији Индустријске зоне „Север”, а коју у целости финансира горепоменуто министарство са 61.893.456 динара.

На крајњем северу земље, у Суботици, у току је изградња дистрибутивне водоводне мреже у индустријској зони Мали бајмок, I фаза. Укупна вредност са ПДВ-ом је 88.786.126 динара, које у целости финансира Министарство привреде.

Фото: Ministarstvo privrede

Општина Пећинци добија ускоро добија саобраћајницу са пратећом инфраструктуром у радној зони Шимановци. Министарство привреде у овај пројекат улаже укупно 265.615.554 динара.

Следеће године биће завршени пројекти од Суботице до Руме

Поред шест завршених, шест у току, у будућности ће Министарство привреде реализовати још шест пројеката у северном делу Србије.

Тако ће се у Општини Бачки Петровац радити изградња саобраћајница „С2ˮ и „С7ˮ са инфраструктуром у индустријској зони у Бачком Петровцу. Укупна вредност са ПДВ-ом је 141.762.456 динара, док ће учешће Министарства привреде у 2025. Години бити 50.000.000 динара, а у 2026. години 91.762.456.

У Зрењанину је у плану изградња кружне раскрснице, тротоара и јавне расвете у радној зони „Југоисток II-Б“, које ће у целости финансирати министарство са 60.654.005 динара.

Изградња фабрике воде у насељеном месту Идвор, у општини Ковачица, планирана је за ову и следећу годину. Укупна вредност важног пројекта за мештане је 299.135.786 динара, док је учешће Министарства привреде у овој години 100.000.000 динара, а у 2026. години 199.135.786 динара.

Општина Нова Црња добиће постројење за пречишћавање отпадних вода у Српској Црњи. Биће уложено укупна 552.637.166 динара. Учешће Министарства привреде у 2025. години је 165.000.000 динара, а у 2026. 387.637.166 динара.

Град Суботица имаће магистрални водовода Суботица - Таванкут са резервоаром, црпном станицом у Љутову и ЦС на месту прикључка магистралног водовода - П. деоница Транзитног вода Суботица-ЈЬутово. Укупна вредност је 298.467.236 динара, док је учешће Министарства привреде у текућој години 150.000.000 динара, а у 2026. години 148.467.236 динара.

Општина Рума такође добија магистрални цевовод од фабрике воде „Фишеров салашˮ до црпне станице „Борковац. Пројекат је вредан 357.196.291 динара. Министарство привреде учествоваће у 2025. години са 150.000.000 динара, а у 2026. са 207.196.291 динара.