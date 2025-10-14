ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – ИСТОК Фудбалска представа у Банатском Великом Селу: Спахић затресао мрежу, Шево одбранио све
Козара - Полет 1:0 (1:0)
БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО: Стадион Козаре, гледалаца 100, судија: Грујић (Вршац). Стрелац: Спахић у 29. минуту.
КОЗАРА: Шево 7, Лабус 7, Лисица 7 (Овука 6,5), Спахић 8, Јанков 7,5, Бунић 7 (Коцкар 7), Ђорић 7, Пенавски 7, Рофа 6,5 (Протић), Томић 7, Зељковић 7.
ПОЛЕТ: Мандић 7, Ђукановић 7, М. Вукшић 6,5 (Јованов 6,5), Мицић 7, Чермељ 7, Бартош 6,5 (Бузаџија 6,5), Стојановски 6,5, Јосимов 7,5, Скокна 7,5, Ковачевић 6,5, Суботић 6,5 (Н. Вукшић 6,5).
Добра фудбалска представа виђена је у Банатском Великом Селу.
Домаћин је искористио само једну од пет стопостотних прилика, а пресудан тренутак догодио се у 29. минуту, када је искусни Марко Спахић прецизним ударцем затресао мрежу гостију из Идвора.
Након тога, Коцкар и Зељковић погодили су оквир гола, док су добре прилике имали и Ђорић и поново Спахић.
Гости су у два наврата озбиљно запретили, али је млади голман домаћих Шево, са само 18 година и двогодишњим статусом првотимца, био на висини задатка.
П. Трнић
Црвена звезда - Јединство (БК) 2:1 (1:0)
РУСКО СЕЛО: Стадион Ц. звезде, гледалаца 100, судија: Габоров (Зрењанин). Стрелци: Попесков у 22. и Цвијановић у 79. за Ц. звезду, Ајдарић у 77. Минуту за Јединство.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Ћирић, Лаништанин, Војводић, Видић, Цвијановић, Попесков, Голијанин, Кнежевић (Крстин), Мастило, Барбул, Цукић.
ЈЕДИНСТВО: Тривуновић, Акош, Корач, Ковачевић (Марчетић), Грбић, Ајдарић (Јокић), Вираг, Шушњр, Дучић (Туркуљ), Максимовижћ, Милановић.
Рускоселци су остварили тесну победу која их и даље држи у средини табели. Од самог старта утакмице се играло офанзивно.
Домаћин је повео голом Попескуа, а у другом делу гости су се тргли и поравнали резултат. Ипак, радост Звезди донео је Цвијановић.
М. Рачић
Лапићев јубилеј обележен победом
Борац – Слобода (НК) 3:0 (1:0)
СТАРЧЕВО: Гледалаца: 150. Судија: Кнежевић (Бан. Карађорђево). Стрелци: Малиџан у 7, Кемељ у 50, Јовановић у 54. минуту.
БОРАЦ (С): Лапић 7,5, С.Лукић 7 (Бањац 7), Јоковић 7, Д.Петковић 7, Туркаљ 7, Малиџан 7, Јовановић 7,5, У.Лукић 7 (Добросављевић 7), Маленовић 7, Ћирић 7 (А.Петковић 7), Кемељ 7 (Ковачевић 7).
СЛОБОДА (НК): Живков 7, Карановић 6 (галић 6,5), Марковић 6, Јовандић 6, Поповић 6, Врбачки 6, Француски 7, Мисић 6, Богојевић 7, Чубрило 7, Терзин 7.
Пре почетка меча одржана је свечаност поводом 100. утакмице коју је у дресу Борца одиграо голман и капитен Иван Лапић.
Од самог старта, фудбалери Борца наметнули су свој ритам и већ после десет минута игре повели голом Малиџана. До одласка на одмор, Старчевци су створили још неколико прилика, али је одбрана гостију, предвођена Живковим, успела да сачува мрежу.
У наставку, већ после пет минута, Кемељ је искористио шансу и удвостручио предност. Само четири минута касније, искусни Саша Јовановић постигао је трећи погодак за екипу коју предводи тренер Миљан Блазовић.
Б. Ст.
Напредак - Граднулица 0:4 (0:1)
ЧЕСТЕРЕГ: Стадион Напретка, гледалаца 350, судија: Стојадинов (Кикинда), стрелци: Зекановић у 40. и 80. Матић у 65. и Влаучин у 82. минуту. Црвени картон: Урош Глигић (Напредак).
НАПРЕДАК: П. Варадинац 6,5 (М. Ђолаји 6), Митровићић 6,5, Радојчић 6,5, Н. Богић 7, Л. Егређија 6 (Д. Митровић 5,5), Б. Ковачевић 6,5, Рељић 6,5, У. Глигић 6, Г. Глигић 7, Винцан 6, Латковић 6.
ГРАДНУЛИЦА: Којић 7,5, Станић 7,5 (З. Матић 7), Руњевац 7, Јонаш 7 (М. Ковачевић 7), Рудан 7, Барошћевић 7 (Радановић 7), Зекановић 8, Влаучин 7,5, Лисица 7,5 (Кнежевић 7), Прец 7, Каран 7 (Чоаџија 7).
Лидер је лако дошао до бодова у мечу против тима са зачеља табеле.
Момци из зрењанинског насеља Граднулица показали су сву снагу и потврдили да су најозбиљнији кандидати за освајање првог места, јер су у протеклих девет кола најефикаснији тим.
Наставе ли овако, Граднуличани ће остварити велики рекорд, пошто су најуспешнији тим у војвођанским ранговима такмичења са максималним учинком у девет првенствених окршаја.
П. Трнић
Глогоњ – Долово 2:1 (0:1)
ГЛОГОЊ: Гледалаца: 200. Судија: Марковић (Панчево). Стрелци: Ј. Васић у 64. и 70. за Глогоњ, Шево у 13 минуту за Долово.
ГЛОГОЊ: Тешовић 7, Грујић 6,5, М.Додић 7, Ковач 6,5, Мршовић 7,
Костадионовић 7, Ј.Васић 7,5, Шутановац 7, В.Васић 7, Петровић 6,5 (Ж.Додић 6,5), Стаменовић 7 (Станисављевић -).
ДОЛОВО: Томић 7, Цветковић 6,5 (Јерков 6,5), Петковић 7, Ивановић 7, Ђорђевић 6,5, Пештерац 7, Л.Ракоњац 6,5, Шево 7,5, Гиговић 6,5 (Каранфиловски 6,5), Адвигов 7, Граовац6,5.
У дербију кола домаћи су имали више прилика, али су гости из Долова после доброг центаршута дошли у вођство када је Миленко Шево главом савладао Тешовића.
У наставку Глогоњ је наставио да притиска и после центаршута Стаменовића Јован Васић је главом затресао мрежу за изједначење. Шест минута касније, Васић је евроголом са двадесетак метара донео победу.
Јединство – Будућност (СЦ) 12:1 (7:0)
ВЛАЈКОВАЦ: Гледалаца: 100. Судија: Невена Антонин (Зрењанин). Стрелци: И. Салма у 3. и 63. (аутоголови), А. Петровић у 6. и 62, Пош у 7. (аутогол), Мајсторовић у 8, Ћирка у 14. из пенала, Јанков у 21, Нецин у 41, И.Царан у 50, Станисављев у 74, Бобић у 86. за Јединство, И. Салма у 90. минуту за Будућност.
ЈЕДИНСТВО (В): Тодоровић - (Узелац -), А.Петровић 75,, Нецин 7,5 (Радмановац 7), Бобић 7, Лунц 7, Цигановић 7, Јанков 7,5 (Питик 7), Ћирка 7,5 (Тошаковић 7), И.Царан 7, Станисављев 7, Мајсторовић 7,5 (Тешић 7).
БУДУЋНОСТ (СЦ): Глишин 5, Радин 5, Живин 5, И.Салма 5, Лакатош 5, Тодор 5, Пош 5, В.Салма 5, Ф.Петровић 5.
Гости из Српске Црње дошли су са десеторицом играча и после 20 минута игре имали су минус од шест голова. Домаћи су озбиљним приступом искористили прилике и убедљиво славили. Гостујући играч Игор Салма, после два аутогола, успео је да затресе мрежу голмана Узелца.
Раднички – Задругар 2:3 (1:1)
ЗРЕЊАНИН: Гледалаца: 200. Судија: Пјевач (Зрењанин). Стрелци: Татин у 42. Зорић у 55. за Раднички, а Обрадов у 39. Земунски у 64. и 88. минуту за Задругар. Жути картони: Ђурђевић, Сандић, Зорић, Граховац (Раднички), а Вукоје, Лукић, Зорић (Задругар).
РАДНИЧКИ: Лавирац 6,5, Шемић 7, Ђурђевић 7, Зарубица 7, Титин 8, Голић 7, Анђелковић 7, Сандић 7, Димитријевић 6,5 (Граховац 7), Јанковић 6,5 (Миловановић 7), Зорић 7,5.
ЗАДРУГАР: В. Лучућ 6,5, Лојпур 7 (Зејак), Обрадов 7,5 (Ђ. Лучић), Лукић 7,5, Вукоје 7, Миловац 7 (Станишић), Пандуров 7, Маљукан 6,5 (Земунски 8,5), Козловачки 7, Зорић 7, Драговић 7.
У комшијском дербију виђена је узбудљива утакмица са лепим головима и спорним судијским одлукама.
Играчи обе екипе протестовали су због недосуђених пенала, али судија Пјевач остао је доследан. Гости су доминирали у првом делу, али без конкретног учинка. Задругар је повео преко Обрадова, а домаћи брзо изједначили голом Титина. У наставку, Зрењанинци преокрећу преко Зорића, али Земунски доноси ново изједначење.
У финишу, Земунски поново погађа – овог пута за победу и ТВ шпице. Раднички је имао шансу за изједначење, али је статива зауставила Граховца. Дерби је завршен великом радошћу плаво-белих и тугом црвено-црних.
Припремио: Б. Стојковски