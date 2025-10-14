ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – СЕВЕР Петровчани убедљиви против Бечејаца

БЕЧЕЈ: Градски стадион крај Тисе. Гледалаца: 200. Судија. Олујић (Кула). Стрелци: Плавшић у 55. и Тешендић у 76. минуту. Жути картони: Д. Ћук, Миливојевић, Савин, Ђекић, Божичић, Мијаиловић, Јанковић, Шеф стручног шрава Дабижљевић, тренер асистент Барта (ОФК Бечеј 1918), Секулић, Китић, Себастијан, Балиновић, Мала, Тешендић, шеф стручног штаба Дашић (Младост)

БЕЧЕЈ: Милованов 6, Војновић 6(од 46. Мијаиловић 5, од 80. Ковачев -, А. Ћук 6, Ј. Ћук 6 (од 77. Копре), Татић, 6, Миливојевић 6, Дабижљевић 6, Ђекић 6, Сладић 5 од 56. Божичић 5), Јанковић 6,Савин6.

МЛАДОСТ: Кнежевић 7, Обрадовић 6, Балиновић 6,5, Секулић 6,5, Мала 6 (од 67 Ристић -), Плавшић 7, Бајић 6,5, Китић 6,5, Себастијан 7 (од 90+2 Лаћарак -), Тешендић 7, Бахус 6,5. Играч утакмице: Лазар Тешендић (Младост).

Бечејци нису успели да остваре трећу узастопну победу, поражени су од Петровчана.

Прво полувреме протекло је без узбуђења, у игри на средини терена. У наставку су гости кренули ангажованије и у 55. минуту Плавшић је погодио доњи угао Милованова за вођство.

Бечејци су имали шансу преко Јанковића, али је голман Кнежевић спречио изједначење. У 76. минуту Себастијан је пробио по десној страни, а Тешендић је код друге стативе поставио коначних 0:2.

До краја утакмице, покушај Копреа био је најозбиљнији, али је Кнежевић сигурно интервенисао.

В. Јанков

Пролетер - Војводина 0:1 (0:1)

РАВНО СЕЛО: Стадион Крај Јегричке, гледалаца око 150, Судија: Јанковић. Стрелац: Васић 90. Минуту. Жути картони: Ђанковић, Ковачевић, Којичић, Гаџић (Пролетер), Милановић, Радојковић, С. Гашић, Киш. (Војводина). Црвени картон: Новићевић (Пролетер)

ПРОЛЕТЕР: Золотић, В. Цицмил, Кецман, Новићевић, Којичић (Васиљевић), Гаџић (Плавшић), У. Цицмил, Тројановић, Ђанковић (Панић), Грујић, Андесилић.

ВОЈВОДИНА: Шмит, Дашић (Нонин), Виновић, Васић, Милановић (Јовић), Са. Гашић (Киш), Дробац, Радојковић, Сл. Гашић.(Илић), Пеленгић, Икрашев.

Обострано динамична и занимљива игра, уз прегршт лепих акција, нарочито добрих потеза гостију који су имали велики број шанси и једну пречку. У 24. минуту Новићевић је „упарио“ жуте картоне, па је Пролетер до краја играо са играчем мање. И поред тога, Равноселци су се максимално борили и створили неколико лепих прилика, али лопта није хтела у гол.

Гости су искористили бројчану предност, створили велики број шанси, али захваљујући бравурозним интервенцијама Золотића нису успели да затресу мрежу.

У последњем минуту, лепо проиграну лопту Васић је мајсторски спровео у гол и поставио коначан резултат.

Л. Киш





Фудбалске табеле Резултати Меч Резултат Раднички 1905 (Б) – Раднички 1918 (Р) 2:1 Бuduћност (М) – Бајша 3:0 Пролетер – Војводина 0:1 Хајдук (С) – Будућност (Г) 0:3 Бечеј 1918 – Младост (БП) 0:2 Искра – Сутјеска 1:0 Хајдук 1912 – Обилић 3:1 Тиса – ОФК Младост АПА 0:2 Пласман Поз Клуб Ут П Н И ГР Б 1 Млад. АПА 9 7 1 1 19:8 22 2 Будућн. (Г) 9 6 2 1 28:9 20 3 Хајдук (С) 9 5 3 1 13:9 18 4 Тиса 9 5 1 3 17:11 16 5 Војводина 9 4 3 2 14:13 15 6 Обилић 9 4 1 4 17:13 13 7 Млад. (БП) 9 3 4 2 11:8 13 8 Бечеј 9 4 1 4 12:14 13 9 Радн. (Б) 9 4 1 4 12:15 13 10 Хајдук (К) 9 3 3 3 16:13 12 11 Будућн. (М) 9 3 2 4 15:14 11 12 Бајша 9 3 2 4 16:18 11 13 Радн. (Р) 9 2 4 3 12:13 10 14 Искра 9 2 3 4 13:18 9 15 Пролетер 9 1 0 8 5:27 3 16 Сутјеска 9 0 1 8 6:23 1

Хајдук 1912 – Обилић 3:1 (2:0)

КУЛА: Стадион „Милан Средановић“, гледалаца 200. Судија: Јакић (Бач). Стрелци: Јелић у 16. 24. и 66. минуту за Хајдук 1912, а Марковић у 52. (из једанаестерца) за Обилић. Жути картони: Ђурковић, Богићевић, Пронек, Балабановић и тренер Вуковић (Хајдук 1912), а Вујошевић, Јушковић, Марковић и М. Кобиларов ( Обилић). Црвени картони: Вуковић (тренер Хајдука 19129 – други жути и Н. Кобиларов (Обилић) – директан црвени картон у 71. минуту.

ХАЈДУК 1912: Дринчић 7, О. Радовић 7, Ђурковић 7 (од 82. Ћук -), Слијепчевић 7, Богићевић 7, Јелић 9 (од 90. Вујачић -), Влаисављевић 7 (од 82. Н. Радовић -), Макаји 7, Пронек 7, Божовић 8, Балабановић 7 (од 88. Ђокић -).

ОБИЛИЋ: Вучетић 6, Кнежевић 6 (од 85. Тепавчевић -), Вујошевић 7, Лазић 6 (од 46. Н. Кобиларов -), Шћепановић 7, Јушковић 6, Марковић 7, Ковжан 6 (од 46. Крстић 6), Илић 6, М. Кобиларов 6 (од 46. Узелац 6), Јокић 6.

Централна фигура сусрета био је центарфор Куљана Братислав Јелић који је постигао хет-трик. Први гол Јелић је постигао када је Богићевић на боку упослио Божовића, а овај идеалним центаршутом „погађа у трепавицу“ Јелића, трзај главом и лопта завршава у малој мрежи.

Други погодак Јелић је постигао када је на половини гостију освојио лопту, видео да је голман Вулетић ван шеснаестерца и са више од 30 метара прецизним ударцем га лобовао.

Трећи гол Јелића је за ТВ шпице: у 66. минуту једну набачену лопту у шеснаестерац Обилића Влаисављевић главом одиграва за Јелића, а овај волеј ударцем са 16 метара погађа леве рашље гола гостију. Почасни гол за Обилић постигао је Марковић из једанаестерца, пошто је у шеснаестерцу Хајдука оборен Вујошевић.

Ђ. Бојанић