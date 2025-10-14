overcast clouds
ОПШТА БОЛНИЦА ЗРЕЊАНИН ДОБИЛА ЗНАЧАЈНА СРЕДСТВА ОД ПОКРАЈИНЕ Више од 90 милиона динара за важну опрему

14.10.2025. 12:23 12:25
општа болница зрењанин
Фото: Општа болница Зрењанин

Општа болница “Ђорђе Јоановић” из Зрењанина је ове године од Покрајинског секретаријата за здравство добила више од 90 милиона динара преко јавних конкурса за финансирање и суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа.

Менаџмент Опште болнице Зрењанин је саопштио да су средства намењена за набавку апарата за анестезију са хемодинамским пацијент-монитором и за аутоматско бојење плочица за Одељење клиничке патологије.

Средства су намењена и за електрохируршку јединицу са аргоном у Одсеку гастроентерологије, четвороканални систем за ЕМР и ЕП у Одељењу специјалистичко-консултативних прегледа - неурологија, као и за ендоскопске стубове за гинекологију и цистоскопију у Операционом блоку и Одељењу урологије.

општа болница зрењанин
Фото: Општа болница Зрењанин

Средства добијена од Покрајине намењена су и за израду пројектно-техничке документације за санацију ургентне рампе, куповину апарата за скрининг слуха код новорођенчади у Одсеку неонатологије, моторизованог батеријског порођајног кревета у Одсеку акушерства и три ЦТГ апарата за близаначку трудноћу у Одељењу гинекологије.

Овим средствима биће обављени и радови на реконструкцији прилазне рампе Хируршког блока, замењене рендген цеви ЦТ система на Одељењу радиологије, поправљена магнетна резонанца и глава камере лапароскопског стуба, а средства су намењена и за учешће у пилот пројекту раног откривања рака плућа на територији АП Војводине.

