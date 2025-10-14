ОПШТА БОЛНИЦА ЗРЕЊАНИН ДОБИЛА ЗНАЧАЈНА СРЕДСТВА ОД ПОКРАЈИНЕ Више од 90 милиона динара за важну опрему
Општа болница “Ђорђе Јоановић” из Зрењанина је ове године од Покрајинског секретаријата за здравство добила више од 90 милиона динара преко јавних конкурса за финансирање и суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа.
Менаџмент Опште болнице Зрењанин је саопштио да су средства намењена за набавку апарата за анестезију са хемодинамским пацијент-монитором и за аутоматско бојење плочица за Одељење клиничке патологије.
Средства су намењена и за електрохируршку јединицу са аргоном у Одсеку гастроентерологије, четвороканални систем за ЕМР и ЕП у Одељењу специјалистичко-консултативних прегледа - неурологија, као и за ендоскопске стубове за гинекологију и цистоскопију у Операционом блоку и Одељењу урологије.
Средства добијена од Покрајине намењена су и за израду пројектно-техничке документације за санацију ургентне рампе, куповину апарата за скрининг слуха код новорођенчади у Одсеку неонатологије, моторизованог батеријског порођајног кревета у Одсеку акушерства и три ЦТГ апарата за близаначку трудноћу у Одељењу гинекологије.
Овим средствима биће обављени и радови на реконструкцији прилазне рампе Хируршког блока, замењене рендген цеви ЦТ система на Одељењу радиологије, поправљена магнетна резонанца и глава камере лапароскопског стуба, а средства су намењена и за учешће у пилот пројекту раног откривања рака плућа на територији АП Војводине.