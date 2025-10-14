ПРВА НОВОСАДСКА ЛИГА Стрпљивост и срећа донели тријумф Жабаљчанима у локалном дербију против Чуружана
ЖСК – Хајдук 2:1 (1:0)
ЖАБАЉ: стадион ЖСК-а, гледалаца 250. Судија: Мачкић (Каћ). Стрелци: Дамјановић 40, Ачански 56. (аутогол) за ЖСК; Клисара у 85. за Хајдук. Жути картони: Савановић, Д. Ђурђић, Дамјановић, Џамбас ЖСК; Тривуновић, Зекоња, Мишковић Хајдук. Црвени картони: Дамјановић ЖСК, Пињо, тренер Бабић, представник клуба Шолаја (Хајдук).
ЖСК: Савановић 7, Везилић 7 (А. Ђурђић), Д. Ђурђић 8, Дамјановић 7, Исаковски 7, Јовановић 7 (Попов), Солдат 7, Клисарић 7 (Грбић), Марков 7, Џамбас 8.
ХАЈДУК: Радановић 8, Вукановић 7, Тривуновић 7, Ачански 8, Росић 7, Клисара 7, Марић (Мишковић 7), Бороја (Антонић 7), Пињо 7, Зекоња 7, Танасић 7.
У правом фудбалском амбијенту пуног гледалишта одигран је сусрет између Жабаљчана и Чуружана.
Славили су домаћи минималним резултатом, заслужено, јер су у пресудним тенуцима били спретнији, а и срећнији. Опрезност у игри била је присутна код обеју екипа од самог почетка. Вредно помена је да се већ после 12 минута игре повредио гостујући најбољи стрелац, капитен Дарко Марић.
Прву праву прилику фудбалери ЖСК-а претворили су у гол после корнера, главом мрежу је погодио Бранислав Дамјановић.
За дуплирање предности побринуо се Стефан Ачански аутоголом. Огњен Клисара преполовио је предност домаћина, а времена је врло мало било за нешто више. Инцидент који се догодио на самом крају није покварио општи утисак о свему што је виђено на терену.
П. Бундало
Тител - Шајкаш 2:1 (1:0)
ТИТЕЛ: Спортски центар, гледалаца 150, судија: Марковић (Нови Сад), стрелци: Д. Шер у 22, Јованов у 80. за Тител, а Беновић у 84. минуту за Шајкаш.
ТИТЕЛ: Мајор 7, Д. Шер 7, З. Шер 8 (Јованов 8), Стојановић (Петровић 7,5), Мијић 7,5, Јосиповић 8, Павков 7 (Караташевски 7), Цетењи 8, Карас 7,5, Пешти 7 (Ружин 7), Чеке 7.
ШАЈКАШ: Јосимов 8, Бишкуповић 6,5 (Војновић), Деспотов 7, Кунић 7, Хорват 7, Алексић 6,5, Ђаковић 8, Цвијић 7 (Михајловић 6,5), Беновић 8, Кушић 7, Пожарев 6 (Плавшић).
У занимљивој игри домаћи су имали већи посед лопте и више прилика, а у 22. минуту Цетењи је прошао по левој страни и одиграо повратну лопту, што је искористио Денис Шер за вођство домаћих.
У другом делу иста слика: домаћи имају прилике, али је изостала реализација, да би у 80. минуту Јосиповић одлично проиграо Стојана Јованова који прецизним шутем удвостручује вођство. Недуго затим Јаника Беновић после контре поставља коначан резултат.
М. Н. Петровић
Фрушкогорац - Борац 1:3 (0:1)
СРЕМСКА КАМЕНИЦА: Игралиште Фрушкогорац, гледалаца 150, судија: Веселиновић (Нови Сад), стрелци: Стевановић у 69. за Фрушкогорац, Зељко у 5. Гргић у 63. и Станић у 79. минуту (аутогол) за Борац. Жути картони: Стевановић, Пекановић, Ненезић, Мајсторовић (Фрушкогорац), Ранков, Павловић, Туцаков, Мишчевић, Јозић (Борац). Црвени картон: Ранков (Борац).
ФРУШКОГОРАЦ: Ђуранин, Лазић, Бучо, Ранисављевић, Јевтић (А. Стевановић), Младић (Мајсторовић), Н. Стевановић (Ненезић), Пекановић (Бајић), Вулетић, Станић, Башић Палковић (Думонић).
БОРАЦ: Ранков, Свитић, Јашовић (Перић), Павловић (Мишчевић), Зељко, Гргић (Живак), Туцаков, Амиџић (Богојевић), Томин, Адамек (Јозић), Тубић.
Већ у 5. минуту, након одлично изведеног корнера Адамека, фудбалери гостујуће екипе дошли су у предност погодком Зељка, који се одлично снашао и главом успео да савлада Ђуранина.
Имали су гости иницијативу и до краја полувремена, али ипак на одмор се отишло минималном предношћу Борца. У наставку сусрета гости су наставили да стварају шансе и поготком Гргића, који се одлично снашао на другој стативи након центаршута, повећали предност.
Трачак наде домаћима дао је Стевановић након помало неспретне реакције голмана Ранкова. Међутим, све сумње су отклоњене када му се на другој страни реванширао Станић и погодио сопствену мрежу.
Пред крај сусрета десила се једна несрећна ситуација, када су се сударили голман гостију Ранков и фудбалер домаћих Ненезић који је извукао дебљи крај, јер је у судару доживео тешке телесне повреде. Хитна помоћ је дошла на лице места и превезла Ненезића у ургентни центар.
Футог - Петроварадин 2:1 (1:1)
ФУТОГ: Игралиште Футога, гледалаца 80, судија: Чобанов (Руменка), стрелци: Попадић у 21. и М. Трифуновић у 57. (из пенала) за Футог, Анушић у 43. минуту за Петроварадин. Жути картони: Медић, М. Трифуновић, У. Кутањац (Футог), Вукобратовић, Ракановић (Петроварадин).
ФУТОГ: Мандић, Медић, Шумар, Токин, Попадић, М. Трифуновић, Н. Кутањац, Радосавкић, Бероња, Чепић (Вулић), У. Кутањац.
ПЕТРОВАРАДИН: Страјнић, Вукобратовић, Карталија, Гавришић (Ковачевић), Чича (Гагић), Губеринић (Папуга), Ранковић, Анушић, Стантић, Спасић (Шурлан), Мудрић.
Екипа Футога остварила је вредну победу над одличном екипом Петроварадина, која домаће одваја од доњег дела табеле.
Водила се беспоштедна борба током целе утакмице, а гол који је домаћину обезбедио тријумф постигао је Трифуновић са беле тачке.
Југовић - Сириг 0:4 (0:2)
КАЋ: СЦ „Сигет”, гледалаца 40, судија: Милановић (Сремски Карловци), Стрелци: Којовић у 11. и 64. и Вучковић у 25. и 58. минуту. Жути картон: Брежњак (Сириг).
ЈУГОВИЋ: Јањин, Гаврилов, Гвозденовић, Илић, Ђекић, Шите (Скотовић), Рис, Николић, Макивић (Драгојловић), Пантелић, Бабић (Миљанић).
СИРИГ: Војводић, Ђисалов, Полић, Петровић (Косић), Романов, Дражић (Берић), Вучковић (Мисини), Којовић (Шведић), Латковић, Брежњак (Рајачић), Наранчић.
Сирижани су доста лако успели да савладају екипу Југовића, која се ове сезоне доста мучи и од старта је закуцана на последње место на табели.
Цемент - Славија 4:1 (1:0)
БЕОЧИН: Стадион Цемента, гледалаца 100, судија: Лукић (Нови Сад), стрелци: Ћулум у 33. Татић у 57. Ђаковић у 69. и Н. Сапунџић у 84. за Цемент, а Вуколић у 51. минуту за Славију. Жути картони: Шаренац, Жакула (Цемент), Батинић, Вуколић (Славија). Црвени картон: Вуколић (Славија).
ЦЕМЕНТ: Мандић, В. Сапунџић (Зељковић), Шаренац, Жакула, Татић (Ивковић), Ћулум (Старчевић), Ракић (Брацановић), Н. Сапунџић, Ђаковић, Ђерић (Лазић), Вучковић.
СЛАВИЈА: Вићентијевић, Лековић (Вулетић), Блешић, Батинић, Путник (Ђурђев), Ерор, Остојић, Вукотић, Станковић (Богданов), Ћеха (Жилић), Вуколић.
У дербију кола Беочинци су надиграли Новосађане у свим сегментима игре и овом победом су успели да им приђу на бод заостатка у борби за лидерску позицију.
Омладинац - Црвена звезда 1:1 (0:0)
СТЕПАНОВИЋЕВО: Игралиште Омладинац, гледалаца 50, судија: Вучковић (Сремска Каменица), стрелци: Пилиповић у 76. за Омладинац, а Јакшић у 90+4. минуту (аутогол) за Ц. звезду. Жути картони: Зељковић, Малиновић, Пилиповић (Омладинац), Роксандић, Бандић (Ц. звезда). Црвени картон: Живојнов (Омладинац)..
ОМЛАДИНАЦ: Зељковић, Малиновић, Јакшић, Родић, Панић, Пилиповић (Пецељ), Бецић (Живојнов), Кресоја (Томљновић), Мрђан (Мартиновић), Ристић (Стојановић), Шомођварац прилику домаћи
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Цветиновић, Девушић, Станковић, А. Папрић, С. Папрић, Смајић, Рељић, Рокандић, Играчев, Бандић (Дмичић), Папак.
Утакмица у Степановићеву била је борбена и нервозна, што је кулминирало са пет жутих и једним црвеним картоном.
У првом делу сусрета није било изгледнијих прилика и на одмор се отишло без погодака. У наставку, прво су домаћи повели погодком искусног Пилиповића, али на крају ипак подела бодова јер су фудбалери Звезде успели да изједначе у судијској надокнади и то аутоголом Јакшића, те су отишли кући задовољнији.
Пролетер - Јединство 0:2 (0:1)
НОВИ САД: Стадион Пролетера на Сланој Бари, гледалаца 70, судија: Морача (Сремска Каменица), стрелци: Клинцов у 43. и Пановић у 61. минуту. Жути картони: Бараћ, Илић (Пролетер), Рондовић, Пановић (Јединство).
ПРОЛЕТЕР: Недељковић, Бараћ, Илић, Марјановић, Прљевић, Паповић, Бабић, Дракулић (Кувекаловић), Губеринић, Маринковић (Бошковић), Миловац.
ЈЕДИНСТВО: Танкосић, Клинцов, Додић (Петровић), Рондовић, Тепић, Пановић, Станчић (Вечански), Виторац, Ћирин (Маливук), Малиновић, Радмановац.
Одлична екипа из Госпођинаца наставила је победоносни низ и држи корак при самом врху табеле.
Утакмица на Сланој бари била је веома квалитетна за овај ранг такмичења, како на тактичком плану, тако и по индивидуалним потезима играча. Клинцов у првом и Пановић у другом делу донели су тријумф гостима.
Припремио: Ђ. Л.