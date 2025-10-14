У КАРЛОВАЧКОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ САНАЦИЈА УНУТРАШЊОСТИ ЈОШ У ТОКУ Безбедност деце важнија од рокова
Радови у унутрашњости Основне школе „23. октобар“ у Сремским Карловцима трају нешто дуже од планираног, али напредују у складу са свим техничким и безбедносним стандардима, саопштавају из Кабинета председника карловачке општине Дражена Ђурђића, који је јуче посетио тамошњу осмолетку.
– Безбедност деце је апсолутни приторит и ту нема места компромису – рекао је Дражен Ђурђић. – Свима је у интересу да се радови заврше што пре, како би покрајинска инспекторка дала дозволу да се ђаци врате у своје клупе. Иако се део јавности показао нестрпљивим, порука локалне самоуправе је јасна - рокови нису важнији од безбедности деце.
Надлежни у општини, у сарадњи са стручним и надзорним службама свакодневно прате извођење радова, јер како је саопштено, циљ није да се само заврши посао, већ да се обезбеди трајна вредност за заједницу. Како наводе из Кабинета, у време када и најосетљивије теме покушавају да се политички искористе, питање рокова постало је оружје у рукама оних који желе јефтине поене.
– Спреман сам да у свако доба дана и ноћи са нашим суграђанима обиђем радове у основној школи, како би се уверили да се све изводи у складу са стандардима и прописима. Користити децу и њихову безбедност за политичке обрачуне представља само неодговорност. Онај ко рокове поставља испред сигурности ученика, поступа несавесно - и према својој и према туђој деци – истакао је Ђурђић.
Нови рок крај октобра
Како сазнајемо од в. д. директора ОШ „23. октобар“ Данијела Метикоша, због непредвиђених радова приликом реконструкције и санације, рок за завршетак је продужен на основу захтева извођача и уз сагласност стручног надзора, о чему је школа обавестила родитеље. Према новој динамици извођача радова, планирано је да санација траје до краја октобра. До тада ће настава да се одвија према ранијем распореду, а уколико дође до било каквих промена, школа ће обавестити родитеље и ђаке.
Санацијa оштећења у унутрашњости зграде ОШ „23. октобар“ у Сремским Карловцима почела je 22. августа. Радове који су у току изводе београдска предузећа „Јадран” и „Никовић компани”, а према уговору рок за завршетак је био 45 дана. Предмет радова, осим тоалетa, где је отпао део плафона у првој половини године, су још један тоалет, три учионице и ходник. Учионица која је претрпела извесна оштећења приликом обнове фронталне фасаде зграде школе је обављена о трошку фирме која је реконструисала фасаду - „Кото“ из Београда.
Покрајинска влада је обезбедила нешто више од 18 милиона динара за радове. Настава за карловачке основце почела је 1. септембра, али се обавља у фискултурној сали школе и просторијама Факултета за менаџмент, у Његошевој улици 1а.
Покрајински грађевински инспектор из безбедносних разлога донео је решење 12. маја да се школа затвори за коришћење док се не санирају оштећења, па су ученици пред крај школске године похађали наставу изван своје зграде.