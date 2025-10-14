ФЕСТИВАЛ СЕЋАЊА У СУБОТИЦИ Два дана филма и уметности посвећене очувању културног наслеђа
Фестивал сећања одржаће се у петак и суботу, 17. и 18. октобра 2025. године, уз богат програм посвећен очувању културног наслеђа.
У петак, 17. октобра, програм започиње у 16.30 сати полагањем венца на бисту Александра Лифке. У 17 сати биће отворена изложба и Фестивал сећања, а посетиоци ће моћи да погледају изложбу карикатура „Монолит" Дарка Ковачевића.
Мастер-клас предавање „Први српски играни филм" одржаће Александар Ердељановић из Југословенске кинотеке у 17.30 сати. У 18 сати приказаће се филм „Живот и дела бесмртног вожда Карађорђа" (Србија, 1911) у режији Илије Станојевића, трајања 60 минута. Вече ће се завршити документарним филмом „Глумчина" (2021) у режији Владимира Ристића, који се бави животом и радом Зорана Радмиловића.
У суботу, 18. октобра, у 18 сати почиње мастер-клас „Култура сећања – Екофеминизам и Буњевке" који води ма Сандра Иршевић. Пратећи програм обухвата три кратка документарна филма: „Скулптуре које су оживеле", „Сликарка Ангелина Мачковић" и „Мара Ђорђевић Малагурска".
У 19.30 сати биће приказан програм „Палић 1920-1950" аутора Дејана Мркића - Ланског, са фотографијама и филмским записима, као и документарни филм „Летња позорница Палић" (2015).