ДРУГА НОВОСАДСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА Дуел старих знанаца завршен без победника: Стојановић мајсторским лобом изједначио
Виноградар - Хајдук (Г) 2:2 (1:1)
ЛЕДИНЦИ: Игралиште Виноградара, гледалаца 60, судија: Шарић (Нови Сад), стрелци: Газивода у 12. и Стојановић у 68. за Виноградар, а Цетењи у 44. и Тошић у 76. минуту (из пенала) за Хајдук. Жути картони: Лукић, Н. Елез (Виноградар), Ракић, Аникић, Галић, Цветковић.
ВИНОГРАДАР: Вујовић, Вебер, Томић, Лукић, С. Елез, Борић, Гаврић, Бенежан, Газивода (Вебер), Стојановић, Н. Елез.
ХАЈДУК: Асанов, Дудић, Смиљанић, Стојановић, Ракић, Антонић, Цетењи, Аникић (Петковић), Галић, Малешевић (Тошић), Цветковић.
Дуел старих знанаца завршен је без победника. Повели су домаћи поготком искусног Бојана Газиводе, који се након центаршута Стефана Елеза одлично снашао у шеснаестерцу гостију и главом савладао Асанова.
Гости су након тога успели да изједначе преко Цетењија, који је одлично реаговао на убачену лопту са стране. Тим резултатом се отишло на паузу. У другом делу Гардиновчани успевају да поведу поготком најбољег играча ове екипе - Тошића, са беле тачке.
Нису се домаћи предавали и Игор Стојановић је успео да изједначи велемајсторским поготком са двадесетак метара.
Стојановић је био окренут ка свом голу, шутнуо преко себе видевши крајичком ока да је голман Асанов ван петерца, и успео да га лобује. Домаћи су пропустили прилику да победе, Стефан Лукић је пропустио две одличне шансе.
Динамо - Ченеј 0:0
БУДИСАВА: Стадион “Мала Грбавица”, гледалаца 100, судија: Шендер (Нови Сад). Жути картони: Сабо, Летић (Динамо), Рогић, Милановић (Ченеј).
ДИНАМО: Ракита, Зељић, Цветковић, Вулетић (Шодић), Грујић (Летић), Прерадовић, Сабо (Калапати), Гојков, Поткоњак, Вишекруна (Черњак) Лимановић.
ЧЕНЕЈ: Мијић, Ћурчић, Рогић, Малетић, Драгин, Милановић, Стојановић, Кременовић (Делибашић), Ловренковић (Скелеџић), Миавец, Пешић (Ковачевић).
На утакмици у Будисави виђена је доста тврда игра у којој није било пуно правих прилика, На крају, завршено је најнепопуларнијим резултатом.
Стражилово - Центар 4:0 (1:0)
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Игралиште Стражилова, гледалаца 70, судија: Никић (Петроварадин), стрелци: Кнежевић у 37. Вуковић у 48. Миљевски у 60. и Вулетић у 84. минуту. Жути картони: Томић, Вучуревић, Спасојевић (Центар).
СТРАЖИЛОВО: Кизић, Недић, Миљевски, Кнежевић, Радонић, Звекан, Димић (Голубовић), Вуковић, Вулетић, Бабић, Мецинг (Пантић).
ЦЕНТАР: Вулин, Стојков, Весковић, Гатарић, Томић, Цакић, Вучуревић, Шашић, Спасојевић, Врбашки, Кораћ (Камберовић).
Карловчани су успели на свом терену да остваре убедљиву победу и остану у трци за водећим екипама.
Обилић - Бачка (Б) 1:2 (1:1)
ВИЛОВО: Игралиште Обилића, гледалаца 50, судија: Каплиев (Нови Сад), стрелци: Барашин у 32. за Обилић, а Куриш у 24. и 56. минуту за Бачку. Жути картони: Љ. Панић, С. Добрић, Скелеџић, Ђурић (Обилић), Умићевић, Куриш, Леђанац (Бачка).
ОБИЛИЋ: Калаковић, Љ. Панић, С. Добрић, Гардиновачки (У. Панић), Барашин (Џамбас), Дра. Панић (В. Панић), Скелеџић, Миланковић, Драг. Панић, Ђурић, Ћиванчев.
БАЧКА: Ивић, Беговић (Булатовић), Павлов (Косановић), Пушић, Царић, Л. Трифунов, Умићевић (Шувак), Виши, Куриш (Миљевић), Леђанац, Сиришки (Шувак).
Бегечани су наставили низ победа. Овога пута теже него што се очекивало. Пружили су домаћи одличан отпор фаворизованим гостима, али нису успели нешто више.
Бачка - Железничар 2:0 (1:0)
ЂУРЂЕВО: Игралиште Бачке, гледалаца 50, судија: Лончар (Нови Сад), стрелци: Рац у 20. и С. Тривуновић у 86. минуту. Жути картони: С. Тривуновић, Рогић, Марковић (Бачка), Кокановић, Јовановић, Буквић, Савин (Железничар). Црвени картон: Марковић (Бачка).
БАЧКА: Бајат, Д. Тривуновић, Р. Панић (Марковић), Н. Нађфеј (Вујовић), Вујовић, Љ. Тривуновић (Ј. Панић), Чегар (Мијатов), С. Тривуновић, Рогић, Дејановић, Рац (Драгин).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Кокановић, Јовановић, С. Ђурица, Буквић, В. Ђурица, Савин, Баљинца (Црнић), Недић, Ћелић (Бериша), Видаковић, Димић.
Утакмица екипа из средине табеле припала је домаћинима. Углавном се играло борбено, грубо и тврдо, на средини терена. Ипак, головима Раца у првом и С. Тривуновића у дрогом полувремену, бодови остају у Ђурђеву.
Слога - Татра 1:6 (0:5)
ЛОК: Игралалиште Слоге, гледалаца 50, судија: Максимовић (Нови Сад), стрелци: Мађар у 87. за Слогу, а Бајкин у 13. и 33. Радишић у 17. Багоња у 22. Станић у 32. (из пенала) и Кончеревић у 47. минуту (из пенала) за Татру. Жути картони: Мехмеди (Слога), Радишић (Татра).
СЛОГА: Радовановић, Савић (Јојард), Влаовић, Ивошевић (Борбељ), Савић (Суботички), Берар (Максимовић), Рончевић, Мехмеди, Мађар, Н. Видић (Шарић), Ахметовић.
ТАТРА: Муњас, Ђуровка, Костић, Радишић (Кончаревић), Маковник, А. Ожват (Хрћан), Бајкин, Курешевић, Станић, Ј. Ожват, Багоња.
Милетић - РФК Н.С. 2025 0:1 (0:1)
МОШОРИН: Игралиште Милетић, гледалаца 60, судија: Пашар (Ветерник), стрелац: Ловре у 6. минуту. Жути картони: Славнић, Симић (Милетић), Портнер, Пешевић, Станковић (РФК Нови Сад).
МИЛЕТИЋ: А: Лишић, Малетин, Калаковић, Славнић, Симић. Т. Тривуновић (М. Тривуновић), Бањац, Д. Тривуновић, Палвовић, Станковић, Н. Лишић.
РФК Н.С. 2025: Новаковић, Лакићевић, Портнер, Ћирић, Сувајџић (Вукша), Пешевић, Новаковић, Ловре, Ракић, Гомирац, Станковић.
Припремио: Ђ. Л.