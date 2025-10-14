ОДРЖАНА 33. ПОЗОРИШНА МАНИФЕСТАЦИЈА У КУМАНУ „Лазина маска” Милану Мартиновићу
Оснивач, редитељ и уметнички руководилац Аматерског позоришта „Јовица Јелић” из Банатског Карађорђева Милан Мартиновић овогодишњи је добитник награде „Маска Лаза Телечки”, позоришне манифестације која је ове године 33. пут одржана у Куману.
„Дане Лазе Телечког” отворило је Народно позориште „Тоша Јовановић” из Зрењанина представом за децу „Хотел за сећање”. Глумци овог театра у вечерњим сатима у пуној сали куманачког Дома културе представили су се и комадом „Ја, Тодор”.
Народно позорише из Кикинде извело је представу „Савршен партнер”, док је чланица Удружења драмских уметника Србије Татјана Кецман из Београда извела монодраму „10:1”. Овогодишњу манифестацију затворило је Аматерско позориште „Јовица Јелић” из Банатског Карађорђева, након чега је њиховом редитељу уручено признање. То је први пут да у протекле 33. године један аматерски позоришни уметник добије ову уважену награду.
Лаза Телечки је рођен 1841. године у Куману, а умро је 1873. године. Сахрањен је на Алмашком гробљу у Новом Саду. Телечки се прославио бројним истакнутим улогама у Српском народном позоришту. Био је и писац, касније редитељ. На жалост, од Лазиних дела мало тога је сачувано. Књижевник и театролог, сада покоји Ненад Ђерић, који је приредио сабрана дела Лазе Телечког, изашла претпрошле године, успео је да пронађе само две драме и пет песама. Куманчани су се великану нашег глумишта одужили и подизањем његове бисте која је постављена у парку испред Дома културе.