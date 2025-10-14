КОШАРКАШИЦЕ МАЛО ПОКВАРИЛЕ УТИСАК СА ДВА ПОРАЗА Повреде осакатиле Вошу
Кошаркашице Војводине мало су поквариле утисак са два везана пораза у домаћем шампионату. Након што су успешно отвориле сезону, изгубиле су од Партизана и од Спартака и сада се налазе на скору од 1-2, пред суботњи тест са Краљевом и то у гостима, што ће бити још један велики изазов.
Тренер тима Наташа Анђелић говорила је о објективним околностима због чега је дошло до благог пада.
– Нама се против Партизана у првом полувремену повредила Жаклина Јанковић, дугогодишњи носилац игре и капитен тима. Њено одсуство у одбрани и нападу много се осећа и у потпуности мења систем игре. Играти без ње није лако – реч је о центру којег је тешко зауставити и који иначе доминира у оба правца. Уз то, доживели смо и повреду Катарине Јаковљевић. Дакле, два стартера су испала из строја, па смо били приморани да против Спартака наступимо са млађом поставом. Домаћин нас је дочекао у саставу за који се озбиљно спремио, док смо ми морали да импровизујемо. Јасно је и да је Спартак уложио средства како би довео Американке, док ми новац усмеравамо на развој младих играчица. То је наш циљ и филозофија – поновила је Наташа Анђелић став клуба.
Против суботичког састава није се могло у тим околностима.
– Нормално је да се у игри осети мањак искуства. То се посебно видело у суботу против Спартака – имали су феноменалан шут за три поена, погодили су чак 14 тројки, што се ретко виђа и у мушкој конкуренцији. Ми смо попустили у одбрани и нисмо се на време прилагодили.
Јасан је и резон.
– Увек кажем – каква је разлика да ли си трећи или пети када се зна да Црвена звезда осваја и да има највећи буџет? Уместо куповине странаца, нама је важније да кроз рад избацимо нову репрезентативку. Немам ништа против клубова који се одлуче на другачији приступ, али ми желимо да се ослањамо на домаћи кадар.
У суботу је на реду гостовање Краљеву.
– Очекује нас изузетно тежак меч – тамо је увек тешко победити. После пораза од Раса, ривал ће сигурно бити додатно мотивисан, а ми морамо да пронађемо начин да се извучемо. Да ли ћемо у међувремену довести појачање – видећемо – закључила је Наташа Анђелић.
В. М. Петровић
Ситуација са Катарином тежа
Описала је Наташа Анђелић и колико ће бити потребно времена да би се два стартера вратила.
– Катарина Јаковљевић је и даље неизвесна за повратак на паркет – реч је о парцијалном одвајању тетиве од кости, па је пред њом дужа пауза. Жаклина би, међутим, требало да буде у саставу за дуел против Краљева.