ПОКРЕТНИ МАМОГРАФИ У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ И ПЕЋИНЦИМА Бесплатни прегледи за жене преко 40 година
Покретни мамографи Покрајинске владе тренутно се налазе у општинама Пећинци и Бачка Паланка.
У Бачкој Паланци покретни мамограф је сада у Челареву где ће се у наредном периоду вршити мамографска снимања, а потом ће и остала насеља у овој средини бити обухваћена овим превентивним прегледима.
Пројекат ”Прва мамографија” реализује Покрајински секретаријат за здравство од 2019. године у континуитету, у сарадњи са Универзитетским клиничким центром Војводине, Институтом за јавно здравље Војводине и Институтом за онкологију Војводине у Сремској Каменици.
Циљ реализације пројекта ”Прва мамографија” јесте превенција рака дојке спровођењем превентивних мамографских прегледа жена старости преко 40 година и обезбеђење доступне здравствене заштите у општинама на територији АП Војводине које немају капацитете за организовани скрининг рака дојке. Пројекат истовремено обухвата и едукацију жена у погледу значаја бриге о сопственом здрављу и значају правовремених превентивних прегледа.
У пројекту ”Прва мамографија” мамографско снимање се обавља на два покретна мамографа, а током 2024. године набављен је 3Д аутоматизовани ултрасонографски апарат који омогућава суплементарну дијагностику код дензних дојки и дијагностику у суспектним случајевима након мамографског снимања према индикацијама радиолога.
У завршној фази је опремање 3Д ултрасонографског скенера са специјализованим возилом којим ће се обављати ултразвучно снимање жена старости од 38 до 43 године на територији Града Новог Сада са приградским насељима.
Пре обављања мамографског прегледа свака жена попуњава анекетни упитник методом интервјуа, потписује изјаву о информисаном пристанку и добија информацију када да се јави изабраном лекару по мамографски налаз. Мамографски прегледи су бесплатни, за исте није потребна здравствена књижица већ неки документ за идентификацију, а заинтересоване жене се пријављују у локалну амбуланту.
Мамографски снимци се електронск шаљу у Универзитетски клинички центар Војводине где се спроводи дупло независно очитавање мамограма од два доктора медицине специјалиста радиологије.
За пацијенткиње којима је била потребна допунска дијагностика (ултразвучни/МР преглед, CORE или вакум асистирана биопсија) или је постојала потреба за њиховим упућивањем у Институт за онкологију Војводине члан административног тима је обезбеђивао термин и обавештавао пацијенткиње о истом телефонски путем и писмено.
Током трајања пројекта Покрајинског секретаријата за здравство „Прва мамографија“ од 2019. године, прегледано је 25.947 жена и откривено је 193 карцинома, а само током прошле године мамографија је урађена код 6.499 жена.