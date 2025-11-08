УХАПШЕН ТРЕЋИ ОСУМЊИЧЕНИ Терете се за убиство у Француској улици у Београду
БЕОГРАД: Београдска полиција је ухапсила М.Ф. (32), трећег осумњиченог за убиство у Француској улици 3. новембра, сазнаје Танјуг.
Ухапшени је раније осуђиван.
Претходно су за убиство ухапшени Валентина С. и Срђан Р, којима је након саслушања, на предлог Вишег јавног тужилаштва у Београду одређен притвор до 30 дана.
Тада је за М.Ф. расписана потерница.
Осумњичени су, како су раније пренели медији, 3. новембра око 19 часова дошли из правца Улице цара Душана до напуштене куће у Француској улици заједно са оштећеним, па су се вербално, а потом и физички сукобили са њим.
Осумњичени су оштећеном рукама, ногама, металном шипком и дрвеном летвом нанели више удараца по глави и телу, који је услед задобијених повреда преминуо, док су се осумњичени удаљили са лица места, остављајући оштећеног без помоћи.