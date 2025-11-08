overcast clouds
9°C
08.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УХАПШЕН ТРЕЋИ ОСУМЊИЧЕНИ Терете се за убиство у Француској улици у Београду

08.11.2025. 23:27 23:28
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
POLICIJA
Фото: pixabay.com/ilustracija

БЕОГРАД: Београдска полиција је ухапсила М.Ф. (32), трећег осумњиченог за убиство у Француској улици 3. новембра, сазнаје Танјуг.

Ухапшени је раније осуђиван. 

Претходно су за убиство ухапшени Валентина С. и Срђан Р, којима је након саслушања, на предлог Вишег јавног тужилаштва у Београду одређен притвор до 30 дана. 

Тада је за М.Ф. расписана потерница. 

Осумњичени су, како су раније пренели медији, 3. новембра око 19 часова дошли из правца Улице цара Душана до напуштене куће у Француској улици заједно са оштећеним, па су се вербално, а потом и физички сукобили са њим. 

Осумњичени су оштећеном рукама, ногама, металном шипком и дрвеном летвом нанели више удараца по глави и телу, који је услед задобијених повреда преминуо, док су се осумњичени удаљили са лица места, остављајући оштећеног без помоћи.

убиство ухапшен осумњичен
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај