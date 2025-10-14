overcast clouds
14°C
14.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОЛГА ДАНИЛОВИЋ У ЧЕТВРТФИНАЛУ турнира у Осаки у дублу

14.10.2025. 16:23 16:25
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
danilovic
Фото: Yotube Printscreen/US Open Tennis Championships

Српска тенисерка Олга Даниловић пласирала се у четвртфинале ВТА турнира у Осаки у дублу пошто је са Румунком Жаклин Кристијан победила Пољакињу Катаржину Питер и Јапанку Нао Хибино резултатом 2:0 (6:3, 6:4).

Меч је трајао сат и 12 минута. У оба сета Даниловић и Кристијан су правиле по два брејка а губиле по један сервис и тако стигле до победе и четвртфинала.

Противнице Српкињи и Румунки у четвртфиналу биће Украјинка Надија Киченок и Јапанка Макото Ниномија.

олга даниловић тениски турнир
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДАНИЛОВИЋЕВА У ДРУГОМ КОЛУ У ОСАКИ: Олгу намучила 171. на свету
danilovic

ДАНИЛОВИЋЕВА У ДРУГОМ КОЛУ У ОСАКИ: Олгу намучила 171. на свету

13.10.2025. 09:21 09:34
Волим
0
Коментар
0
Сачувај