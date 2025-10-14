ОЛГА ДАНИЛОВИЋ У ЧЕТВРТФИНАЛУ турнира у Осаки у дублу
14.10.2025. 16:23 16:25
Српска тенисерка Олга Даниловић пласирала се у четвртфинале ВТА турнира у Осаки у дублу пошто је са Румунком Жаклин Кристијан победила Пољакињу Катаржину Питер и Јапанку Нао Хибино резултатом 2:0 (6:3, 6:4).
Меч је трајао сат и 12 минута. У оба сета Даниловић и Кристијан су правиле по два брејка а губиле по један сервис и тако стигле до победе и четвртфинала.
Противнице Српкињи и Румунки у четвртфиналу биће Украјинка Надија Киченок и Јапанка Макото Ниномија.