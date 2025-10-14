КО ЈЕ ВУЈАДИН САВИЋ, БИВШИ ФУДБАЛЕР, ТРЕНУТНО У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ ЈАВНОСТИ? Отац легенда Звезде, са глумицом има четворо деце
Последњих дана сви медији у Србији пишу о Вујадину Савићу и процесу који се води око њега.
Фудбалски клуб Црвена звезда недавно се растао са Вујадином Савићем, који је код тројице тренера био члан стручног штаба. Клуб се није званично оглашавао, али се по медијима провлачило да су у питању приватни проблеми које има некадашњи дефанзивац. Данас знамо да је Вујадин Савић био жртва изнуде, као и да је одређен притвор особи која је покушала да узме новац од њега.
Због свега што се дешава претходних дана, Вујадин Савић је у центру пажње домаће јавности можда и више него током играчких дана. Иако је у српској јавности због своје каријере и љубави са глумицом Мирком Васиљевић присутан већ 15 година, о сину легендарног нападача Дулета Савића сада се прича више него икада, а много је заинтересованих за случај који је алармирао Србију.
Ко је Вујадин Савић?
Некадашњи фудбалер рођен је 1. јула 1990. године у Београду, а име је добио по некадашњем фудбалеру и тренеру Вујадину Бошкову. Надимак Гишка по којем је познат последњих година носио је у сећање на рођака Ђорђа Божовића, команданта Српске гарде, паравојне формације која је учествовала у грађанском рату на подручју Југославије.
Вујадин Савић већ годинама је у вези са Мирком Васиљевић, једном од најлепших српских глумица. Њих двоје нису венчани, али имају четворо деце - док је бивши фудбалер пре неколико година изјавио да желе и пето дете! Њихов увезу својевремено су пратили скандали, јер су таблоиди писали о Вујадиновим преварама, али је Мирка такве гласине "одбијала" са осмехом на лицу.
Са осам година Вујадин Савић почео је фудбалску каријеру у млађим категоријама Црвене звезде. Напредовао је кроз школу црвено-белих и 2007. године стигао до првог тима. Под уговором са Звездом био је наредне три сезоне, од чега је две године провео на позајмици у Раду.
Какву је каријеру направио?
Након играња за Црвену звезду и Рад, Савић се обрео у иностранству, где је касније годинама наступао. Давне 2010. године потписао је за Бордо, играо је и за резервни тим тог француског клуба, а ишао је и на позајмице у Динамо из Дрездена и Арминију из Билефелда. Током 2015. године био је члан Вотфорда, а затим је две године играо за Шериф из Тираспоља.
Други мандат у Црвеној звезди био му је далеко успешнији. Након што је у првом одиграо тек 17 мечева за сениорски тим Црвене звезде, Вујадин Савић је у лето 2017. године започео други мандат у клубу. Истог лета тим је преузео Владан Милојевић, а заједно су почели да креирају велике европске резултате црвено-белих. Вујадин Савић је у том периоду био и клупски капитен.
Током првог мандата у Звезди освојио је Куп Србије, током другог две шампионске титуле, а биран је и у идеалну поставу домаћег првенства. Одиграо је 82 званична меча за Црвену звезду и постигао један гол. Селектор Младен Крстајић позвао га је 2018. године у национални тим, али он тада није дебитовао због повреде. Био је репрезентативац Србије до 19 и 21 године, а на Европском првенство 2009. године наступао је за младу репрезентацију.
Ко је Дуле Савић?
Од малих ногу се знало да би вујадин могао да постане квалитетан фудбалер, јер је син једног од најбољих нападача у историји Црвене звезде. Душан Савић рођен је на Убу, али су готово сви најбитнији детаљи његове фудбалске каријере били повезани са Црвеном звездом у којој је радио и након играчких дана - као спортски директор и на разних другим местима у клупској структури.
Дуле је девет година носио дрес Црвене звезде, а затим је играо за Спортинг из Хихона, Лил и Кан. Током седам година био је репрезентативац Југославије, а његов фудбалски пут поред Вујадина наставио је и други син - Урош. Он није направио интернационалну каријеру, већ је у домаћим оквирима наступао за Железник, Земун, Банат из Зрењанина, Вождовац и Бежанију.
Након играчке каријере, Дуле Савић је задржао велику популарност и често је био присутан у јавности. Примера ради, Прљави Инспектор Блажа и Кљунови имају су песму о њему, која је асоцирала на детаље из култног филма Ране. Такође, име Дулета Савића поменуто је у филму Лепа села лепо горе, а он сам је одглумио једну од епизодних улога у филму Муње, који је такође постао култан.