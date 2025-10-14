НОВА СРЕДСТВА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ У БЕОЧИНУ Седам милиона динара за санацију кућа и станова грађана
БЕОЧИН: У Палати Србија у Београду у понедељак, 13. октобра, потписан је уговор између Министарства рударства и енергетике и Општине Беочин о суфинансирању Програма енергетске санације породичних кућа и станова за грађане са територије општине.
Испред локалне самоуправе уговор је потписала председница општине Биљана Јанковић, која је истакла да је укупна вредност средстава намењених за реализацију програма седам милиона динара. Половину средстава, односно 3,5 милиона динара, обезбедила је општина из свог буџета, док преосталих 3,5 милиона динара финансира Министарство.
– Наши суграђани ће у наредном периоду путем јавног позива бити обавештени о роковима за конкурисање, како би могли правовремено да пријаве своје куће и станове на којима желе да замене врата и прозоре, поставе изолацију, уграде грејне котлове или соларне панеле. Новина у програму је да социјално угрожени грађани могу да остваре право на учешће у програму са покривеним трошковима до 90 одсто, док се у редовној процедури субвенције крећу од 50 до 65 одсто, у зависности од броја мера које се спроводе – навела је Јанковићева.
Уговоре је представницима 149 локалних самоуправа уручила државна секретарка у Министарству рударства и енергетике Соња Влаховић, која је позвала све грађане да се благовремено информишу, јер ће општине и градови у наредних 60 дана расписати јавне позиве за доделу субвенција.
– Биће довољно времена за прикупљање документације, јер је прописано да у сваком граду и општини мора да прође најмање десет дана од објаве јавног позива до почетка подношења пријава. Социјално угрожени грађани могу да учествују на позивима са субвенцијама до 90 одсто укупне вредности санације, чак и ако нису формално регистровани као енергетски угрожени купци – истакла је Влаховић.
Она је додала да ће држава финансирати све уредне пријаве социјално угрожених домаћинстава, што значи да нико неће остати без субвенције, чак и у случају када се локална средства утроше.
До сада је око 35.000 домаћинстава широм Србије користило државне субвенције за енергетско унапређење својих домова, чиме су емисије угљен-диоксида смањене за око 62 килотоне.