14.10.2025.
Нови Сад
(ФОТО, ВИДЕО) ЦЕЛА ХАЛА УСТАЛА ДА ПОЗДРАВИ ОБРАДОВИЋА: Саша једва је обуздао емоције, НОЛЕ БОДРИ ЦРВЕНО-БЕЛЕ

14.10.2025. 20:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Мондо
delije
Фото: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/bs

Кошаркаши Црвене звезде играју меч 4. кола Евролиге против Жалгириса, а сусрет ће свакако обележити и повратак тренера Саше Обрадовића.

Бивши играч, капитен црвено-белих, враћа се други пут у Звезду као тренер и покушаће да поправи слику с почетка ове сезоне која није сјајна.

Због тога је Саша Обрадовић дочекан аплаузима у "Београдској арени" када су апсолутно сви навијачи који су у хали устали и њега поздравили. 

Ноле бодри Звезду

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић бодри вечерас у Арени кошаркаше Црвене звезде у мечу 4. кола Евеолиге против Жалгириса.

 

 

Ђоковић је први пут ове сезоне дошао да бодри вољени клуб, пошто му обавезе на Мастерсу у Шангају нису дозволиле да буде на утакмици против миланске Олимпије.

Ђоковић већ за три дана игра на турниру "Шест тениских краљева" у Саудијској Арабији.

Овације је заслужио и Томислав Томовић, тренер који је Звезду водио до победе над Фенербахчеом у Истанбулу, а који ће остати сад и у стручном штабу новог тренера Саше Обрадовића.

obradovic
Фото: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/bs

Саша Обрадовић је једва обуздавао емоције и сам је рекао да ће то бити велики изазов за њега, али да је најважније ипак да донесе победу Црвеној звезди на повратку на њену клупу.

 

кк црвена звезда кк црвена звезда београд евролига у кошарци саша обрадовић
Спорт Кошарка
