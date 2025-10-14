(ФОТО, ВИДЕО) ЦЕЛА ХАЛА УСТАЛА ДА ПОЗДРАВИ ОБРАДОВИЋА: Саша једва је обуздао емоције, НОЛЕ БОДРИ ЦРВЕНО-БЕЛЕ
Кошаркаши Црвене звезде играју меч 4. кола Евролиге против Жалгириса, а сусрет ће свакако обележити и повратак тренера Саше Обрадовића.
Бивши играч, капитен црвено-белих, враћа се други пут у Звезду као тренер и покушаће да поправи слику с почетка ове сезоне која није сјајна.
Због тога је Саша Обрадовић дочекан аплаузима у "Београдској арени" када су апсолутно сви навијачи који су у хали устали и њега поздравили.
Ноле бодри Звезду
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић бодри вечерас у Арени кошаркаше Црвене звезде у мечу 4. кола Евеолиге против Жалгириса.
Ђоковић је први пут ове сезоне дошао да бодри вољени клуб, пошто му обавезе на Мастерсу у Шангају нису дозволиле да буде на утакмици против миланске Олимпије.
Ђоковић већ за три дана игра на турниру "Шест тениских краљева" у Саудијској Арабији.
Овације је заслужио и Томислав Томовић, тренер који је Звезду водио до победе над Фенербахчеом у Истанбулу, а који ће остати сад и у стручном штабу новог тренера Саше Обрадовића.
Саша Обрадовић је једва обуздавао емоције и сам је рекао да ће то бити велики изазов за њега, али да је најважније ипак да донесе победу Црвеној звезди на повратку на њену клупу.