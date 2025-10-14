overcast clouds
КОШАРКАШИ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ ВЕЧЕРАС ПРОТИВ ЖАЛГИРИСА У ЕВРОЛИГИ На клупи црвено-белих дебитује Саша Обрадовић (20.00)

14.10.2025. 09:34 09:38
Пише:
Вук Милош Петровић
Извор:
Дневник
2
Фото: TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ

Кошаркаши Црвене звезде вечерас од 20 часова дочекују Жалгирис у четвртом колу Евролиге, у сусрету који ће обележити деби тренера Саше Обрадовића на клупи црвено-белих.

Биће то први пут после ковид сезоне да је Обрадовић на кормилу клуба са Малог Калемегдана, на којем је заменио Јаниса Сферопулоса. Зрењанинац и првотимац Београђана Дејан Давидовац поручио је да је победа над Фенербахчеом у прошлом колу била изузетно битна, поготово због тога што је ново појачање Донатас Мотиејунас допринео томе са 13 поена.

2

– Очекивао сам од играча његовог калибра да ће нам одмах помоћи. Била нам је потребна петица којој можемо да спустимо лопту. Става сам да смо у претходном периоду превише играли један на један. Драго ми је да је дошао због тога. Искусан је играч и може много да уради, а немам дилему да ће нам много помоћи – навео је Давидовац.

Потом се осврнуо на наредног ривала.

– Жалгирис је тренутно можда и најбоља екипа у Евролиги. Дуго су заједно, ангажовали су добра појачања и делују прилично незгодно. Свакако ће бити тешко, али надам се да ћемо играти као против Фенербахчеа – закључио је крилни кошаркаш.

Евролигa кк црвена звезда кк жалгирис
Извор:
Дневник
Пише:
Вук Милош Петровић
Спорт Кошарка
