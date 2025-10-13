ОДРЖАН ПРВИ ФЕСТИВАЛ СТРИПА НА СЕВЕРУ БАНАТА Три дана дружења са најбољим домаћим ауторима девете уметности
Протеклог викенда галерија "Здравко Мандић" у Новим Козарцима и кикиндски Културни центар били су организатори и домаћини првог Фестивала стрипа на северу Баната.
Поред изложених радова у оба галеријска простора, публика је имала прилику да се дружи са стрип-ауторима, учествује у занимљивим радионицама, сазна нешто више о савременој стрип сцени.
Након више војвођанских градова и заљубљеници у стрип са севера Баната успели су да се организују и приреде леп догађај. Први тродневни Фестивал стрипа заједнички су организовали галерија „Здравко Мандић“ у Новим Козарцима и кикиндски Културни центар. Публици су се представили стрип цртачи и издавачи из Сомбора, Суботице, Београда, Зрењанина, Кикинде и околних места.
„Јако је леп осећај што смо успели да окупимо стрип ауторе из више градова и угостимо их у Новим Козарцима и Кикинди, а наша публика је имала прилику да их упозна, као и њихов рад. То се поготово односи на млађу публику, за коју се надам да ће се заинтересовати за стрип, а можда ће неко од њих постати познати стрип цртач“, нагласио је Миливој Вукојевић, стрип цртач, сликар и илустратор из Нових Козараца и иницијатор Фестивала.
Међу гостима Фестивала био је и Миодраг Ивановић Микица, један од легендарних представника Новосадске школе стрипа. Како аутор, који је стварао стрип-јунаке уз које су одрастале генерације, види стрип сцену некада и данас.
„Стрип-сцена у бившој Југолсавији била је изузетно јака у периоду од 60-тих година до немилих догађаја 90-тих. После 10-15 година и вакума који је настао ствари су се донекле поправиле, али смо ми у међувремену изгубили генерације, изгубила се та навика. Сада је проблем како „придобити“ нове генерације“, рекао је Миодраг Ивановић Микица, стрип-уметник.
Најмлађи стрип-фестивал у Србији има амбицију да постане лепа традиција и да већ идуће године добије карактер међународног догађаја. Једна од мисија Фестивала је да младе људе, стрип-ауторе, као и младу публику укључи у оно што се зове „девета уметност“.
(РТВ)