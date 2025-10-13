ОБРАДОВИЋ ЈЕ ТРЕНЕР СРПСКЕ ШКОЛЕ – Стратег Жалгириса о дуелу са Звездом: Најтежа атмосфера, озбиљан противник
Тренер кошаркаша Жалгириса Томас Масијулис изјавио је пред утакмицу четвртог кола Евролиге да је Црвена звезда озбиљан противник.
Кошаркаши Жалгириса гостоваће у уторак од 20 часова Црвеној звезди у Београдској арени.
– Суочавамо се са озбиљним противником који је променио тренера и добро је расположен после победе над шампионом Евролиге. Знамо да је тамо једна од најтежих атмосфера, тако да ће бити важно да останемо фокусирани. Морамо да размишљамо искључиво о кошарци. Имамо искусне играче који су прошли кроз још теже атмосфере. Мораћемо да оставимо све емоције по страни – рекао је Масијулис, а преноси сајт клуба.
Он је навео да је литвански кошаркаш Донатас Мотејунас добро појачање за Црвену звезду.
– Мислим да је оставио добар утисак. Заиста им је потребан играч, други аспект је да је искусан и да може да обликује друге играче. Победа против Фенербахчеа им је дала самопоуздање. То добијају од Донатаса, што су и очекивали – изјавио је тренер Жалгириса.
Масијулис је поручио да нови тренер Црвене зведе Саша Обрадовић захтева од екипе физичку спремност.
– Никад није лепо када неко добије отказ, али то је део нашег посла и разумем јер је то ствар сваког клуба, жао ми је мог колеге Сферопулоса. Обрадовић је тренер српске школе, који тражи физичку спремност, захтеваће тактичке фаулове. Не знам да ли ће одмах успети све да спроведе – додао је Масијулис.
Жалгирис је једина екипа која после три кола у Евролиги има све три победе.