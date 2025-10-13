overcast clouds
ФИФА ОБЈАВИЛА САТНИЦУ МУНДИЈАЛА: Ово су термини утакмица, колико одговарају навијачима у Европи?

13.10.2025. 21:35 21:38
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Andre Penner

ФИФА је објавила сатнице утакмица на предстојећем Светском првенству које ће се 2026. године одржати у САД, Мексику и Канади.

Чак четири утакмице дневно ће бити на распореду, када се ради о прва два кола у групној фази, док у трећем колу играће се по две утакмице у истом термину. 

Ипак нећемо одмах гледати фудбалски маратон, јер ће се у прва два дана играти по две утакмице дневно. 

Када је реч о навијачима у Европи, они ће моћи да се припремају за почетак програма од 18 часова. Наредни термини бити 21.00, 00.00 и 03.00. 

Када се ради о трећем колу, прве две утакмице ће се играти од 21 час, док су друга два меча на програму тачно у поноћ. 

За разлику од претходних Светских првенства, неће бити паузе између завршетка групне фазе и почетка нокаут-фазе, будући да ће се играти једна нокаут рунда више него раније.

Светско првенство је на програму од 11, јуна до 19. јула, на којем ће учествовати рекордних 48 репрезентација, који ће бити распоређени у 12 група. 

Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
