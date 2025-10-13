ФИФА ОБЈАВИЛА САТНИЦУ МУНДИЈАЛА: Ово су термини утакмица, колико одговарају навијачима у Европи?
ФИФА је објавила сатнице утакмица на предстојећем Светском првенству које ће се 2026. године одржати у САД, Мексику и Канади.
Чак четири утакмице дневно ће бити на распореду, када се ради о прва два кола у групној фази, док у трећем колу играће се по две утакмице у истом термину.
Ипак нећемо одмах гледати фудбалски маратон, јер ће се у прва два дана играти по две утакмице дневно.
Када је реч о навијачима у Европи, они ће моћи да се припремају за почетак програма од 18 часова. Наредни термини бити 21.00, 00.00 и 03.00.
Када се ради о трећем колу, прве две утакмице ће се играти од 21 час, док су друга два меча на програму тачно у поноћ.
За разлику од претходних Светских првенства, неће бити паузе између завршетка групне фазе и почетка нокаут-фазе, будући да ће се играти једна нокаут рунда више него раније.
Светско првенство је на програму од 11, јуна до 19. јула, на којем ће учествовати рекордних 48 репрезентација, који ће бити распоређени у 12 група.