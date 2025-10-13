overcast clouds
Са свега 525.000 становника

ДРУГА НАЈМАЊА ЗЕМЉА ИКАДА ИДЕ НА МУНДИЈАЛ: Зеленортска Острва живе фудбалски сан

13.10.2025. 20:31 20:34
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Yousef Murad

Фудбалска репрезентација Зеленортских Острва изборила је први пут пласман на Светско првенство.

На свом терену победила је Есватини резултатом 3:0 у последњем, 10. колу групе Д афричких квалификација.

Голове за Зеленортска Острва постигли су Дајлон Ливраменто у 48, Вили Семедо у 54. и Стопира у 90+1. минуту.

Зеленортска Острва су завршила на првом месту у групи Д са 23 бода, испред Камеруна који има 19 бодова и постала су друга најмања нација, са најмањом популацијом, после Исланда, која се домогла Мундијала. Архипелаг са 10 острва у Атлантском океану, има свега 525.000 становника. Независност од Португалије Зеленортска Острва стекла су 1975. године, а први пут су покушали да се квалификују на СП 2002. 

Поред Зеленортских Острва, пласман на Светско првенство до сад су изборили бранилац титуле Аргентина, Бразил, Колумбија, Еквадор, Парагвај, Уругвај, Алжир, Египат, Гана, Мароко, Тунис, Аустралија, Иран, Јапан, Јордан, Јужна Кореја, Узбекистан, Нови Зеланд, као и домаћини САД, Канада и Мексико.

СП ће се одржати од 11. јуна до 19. јула 2026. године у 16 градова САД, Канаде и Мексика.

мундијал 2026 фудбал зеленортска острва
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
