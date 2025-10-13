few clouds
Нови Сад
ЛИКОВНА КОЛОНИЈА У СТАРОЈ ПАЗОВИ Изложба радове за неколико месеци

13.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Илустрација/ Canva

Традиционална ликовна колонија, која се већ годинама одржава у Старој Пазови ове године је доживела мали временски заокрет.

 Уместо летњег термина, уметници су се овај пут окупили у октобру. Током целог дана, у амбијенту Беле зграде у Старој Пазови, сликари су предано радили на својим платнима.

У овогодишњој ликовној колонији учествују уметници из различитих крајева наше земље. 

Изложба завршних радова ове ликовне колоније биће организована у холу позоришта ЦК Старе Пазове, за неколико месеци.

 

