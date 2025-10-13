У ВОШИНОМ ОКУ: Коларевић стрелац у ремију Кабела
Фудбалски клуб Војводина прати учинак својих позајмљених играча.
Кабел – Вук Бошкан, Вук Токин, Лазар Велицки, Андреј Пиваш, Марко Павић, Урош Пауновић, Дарио Јањић, Влада Новевски, Немања Тороман, Петар Сукачев, Никола Нинковић, Виктор Матић
Фудбалери Кабела ремизирали су у гостима са екипом Лознице резултатом 1:1 у 13. колу Моцарт Бет Прве лиге Србије.
Стрелац јединог гола за Кабел био је Милан Коларевић у 79. минуту.
Осим њега, стартери су били – Тороман, Павић, Новевски (до 90. минута), Сукачев (до 46. минута), Пиваш, док су са клупе ушли – Јањић (од 46. минута), Нинковић (од 74. минута), Бошкан (од 46. минута), Пауновић (од 90. минута).
Кабел је сада 15. на табели са 13 освојених бодова.
ОФК Врбас – Дарко Зувић, Владимир Мићуновић
Фудбалери ОФК Врбаса изгубили су као домаћини од екипе Омладинца резултатом 0:1 у 9. колу Српске лиге, група Војводина.
Мићуновић је одиграо цео меч, док је Зувић и даље ван строја због повреде.
ОФК Врбас је сада осми са 12 освојених бодова.
Младост (Бачки Јарак) – Огњен Пилић
Фудбалери Младости из Бачког Јарка победили су као домаћини екипу ОФК Бачке резултатом 2:0 у 9. колу Српске лиге, група Војводина.
Огњен Пилић одиграо је цео меч за победнички тим.
Младост је сада трећа на табели са 18 освојених бодова.