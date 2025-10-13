few clouds
16°C
13.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У ВОШИНОМ ОКУ: Коларевић стрелац у ремију Кабела

13.10.2025. 14:38 14:40
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Војводина
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Војводина

Фудбалски клуб Војводина прати учинак својих позајмљених играча.

Кабел – Вук Бошкан, Вук Токин, Лазар Велицки, Андреј Пиваш, Марко Павић, Урош Пауновић, Дарио Јањић, Влада Новевски, Немања Тороман, Петар Сукачев, Никола Нинковић, Виктор Матић

Фудбалери Кабела ремизирали су у гостима са екипом Лознице резултатом 1:1 у 13. колу Моцарт Бет Прве лиге Србије.

Стрелац јединог гола за Кабел био је Милан Коларевић у 79. минуту.

Осим њега, стартери су били – Тороман, Павић, Новевски (до 90. минута), Сукачев (до 46. минута), Пиваш, док су са клупе ушли – Јањић (од 46. минута), Нинковић (од 74. минута), Бошкан (од 46. минута), Пауновић (од 90. минута).

Кабел је сада 15. на табели са 13 освојених бодова.

ОФК Врбас – Дарко Зувић, Владимир Мићуновић

Фудбалери ОФК Врбаса изгубили су као домаћини од екипе Омладинца резултатом 0:1 у 9. колу Српске лиге, група Војводина.

Мићуновић је одиграо цео меч, док је Зувић и даље ван строја због повреде.

ОФК Врбас је сада осми са 12 освојених бодова.

Младост (Бачки Јарак) – Огњен Пилић

Фудбалери Младости из Бачког Јарка победили су као домаћини екипу ОФК Бачке резултатом 2:0 у 9. колу Српске лиге, група Војводина.

Огњен Пилић одиграо је цео меч за победнички тим.

Младост је сада трећа на табели са 18 освојених бодова.

фк војводина Вошин кутак
Извор:
ФК Војводина
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај