ЦРВЕНО-БЕЛИ ОТКРИЛИ ШТА ЈЕ С КАРТЕРОМ: Озбиљно стање које захтева строго мировање и терапију
Амерички Тајсон Картер има емболију оба плућна крила, саопштено је из Црвене звезде.
Црвено-бели су у недељу објавили да је Картер хоспитализован у Београду због респираторних компликација.
– Картер се после утакмице са Фенербахчеом пожалио на болове у грудима и стомаку, као и на отежано дисање. Брза реакција медицинског особља и стручног штаба била је кључна, а играч је одмах пребачен у Клинички центар, где му је дијагностикована тромбоемболија плућа – саопштено је у понедељак новинарима из Звезде на тренингу уочи меча са Жалгирисом у четвртом колу Евролиге.
Из Звезде су упутили захвалност Клиничком центру на брзој и професионалној интервенцији, а тренутно нема прецизне прогнозе када би Картер могао да се врати на терен.
– Плућна емболија је озбиљно стање које захтева строго мировање и терапију, а здравствено стање америчког плејмејкера биће редовно праћено – навели су из Црвене звезде.