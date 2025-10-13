broken clouds
ЦРВЕНО-БЕЛИ ОТКРИЛИ ШТА ЈЕ С КАРТЕРОМ: Озбиљно стање које захтева строго мировање и терапију

13.10.2025. 14:45 14:49
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: КК Црвена звезда

Амерички Тајсон Картер има емболију оба плућна крила, саопштено је из Црвене звезде.

Црвено-бели су у недељу објавили да је Картер хоспитализован у Београду због респираторних компликација.

– Картер се после утакмице са Фенербахчеом пожалио на болове у грудима и стомаку, као и на отежано дисање. Брза реакција медицинског особља и стручног штаба била је кључна, а играч је одмах пребачен у Клинички центар, где му је дијагностикована тромбоемболија плућа – саопштено је у понедељак новинарима из Звезде на тренингу уочи меча са Жалгирисом у четвртом колу Евролиге.

Из Звезде су упутили захвалност Клиничком центру на брзој и професионалној интервенцији, а тренутно нема прецизне прогнозе када би Картер могао да се врати на терен.

– Плућна емболија је озбиљно стање које захтева строго мировање и терапију, а здравствено стање америчког плејмејкера биће редовно праћено – навели су из Црвене звезде.

кк црвена звезда кошарка
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
