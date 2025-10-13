РУКОМЕТАШИЦЕ СРБИЈЕ ПОНОВО НА ОКУПУ: Прадес позвао ове играчице за дуел с Литванијом и Украјином
Женска рукометна репрезентација Србије окупила се у Старој Пазови где ће одрадити део припрема пред почетак квалификација за Европско првенство 2026. године.
Прва утакмица је у четвртак 16. октобра против Литваније, а три дана касније наше најбоље рукометашице одиграће меч са селекцијом Украјине у Словачкој.
Селектор репрезентације Србије Хосе Игнасиа Прадеса други пут је окупио национални тим и истакао:
– Срећан сам што сам поново овде и радује ме што видим опет ове девојке. Очекују нас две веома битне утакмице против Литваније и Украјине. Надам се да ћемо освојити четири бода и спремно дочекати Светско првенство. Анализирали смо ривале и добро ћемо се припремити – рекао је Прадес.
Голман репрезентације Србије, дебитант у сениорском тиму Гордана Петковић је истакла:
– Срећна сам и захвална на позиву и могућности да будем део репрезентације. Част и привилегија је бити део овог тима, девојке су сјајне, атмосфера одлична, тако да нисам имала проблем да се уклопим. Очекују нас две важне утакмице у квалификацијама за Европско првенство и верујем да ћемо их отворити победом. Надам се да ћу изборити место у тиму и заиграти за сениорску екипу – рекла је Гордана Петковић.
Десно крило државног тима, Дуња Радевић нема дилему кад су у питању исходи две квалификационе утакмице.
– Очекују нас занимљиве утакмице против Литваније и Украјине, али мислим да питање победника ни једног тренутка не треба доводити у питање. Уједно ове две утакмице биће добра увертира за мечеве који нас очекују на Светском првенсту – рекла је Радевићева.
На списку Прадеса налазе се:
ГОЛМАНИ - Јована Рисовић, Јована Васиљковић, Гордана Петковић
ЛЕВА КРИЛА - Сања Радосављевић, Александра Стаменић
ДЕСНА КРИЛА - Катарина Крпеж-Шлезак, Дуња Радевић
ПИВОТМЕНИ - Драгана Цвијић, Владана Митровић, Катарина Бојичић
БЕКОВИ - Јована Јововић, Јована Скробић, Емилија Лазић, Дуња Табак, Нора Фајфрић, Александра Вукајловић, Анђела Јањушевић, Сара Гаровић