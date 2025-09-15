ХОСЕ ИГНАСИО ПРАДЕС ОКУПИО РУКОМЕТАШИЦЕ У ЕХФ НЕДЕЉИ: "Веома сам срећан што сам део репрезентације Србије"
Женска рукометна репрезентација Србије окупила се у Старој Пазови и почела припреме за септембарску ЕХФ недељу.
Под вођством новог селектора Хосе Игнасиа Прадеса рукометашице су почеле нови циклус припрема за предстојеће Светско првенство. Наше репрезентативке су стартовале са радом, а у Пазови ће боравити до петка, за кад је планиран пут у Пољску, где ће у суботу одмерити снаге са домаћом селекцијом.
Нови селектор наших дама Хосе Игнасио Прадес изнео је и прве утиске по доласку у Стару Пазову.
- Морам рећи да сам веома срећан што сам део репрезентације Србије и надам се да је задовољство обострано. Ово је велики корак за мене, познајем добро екипу и играчице и морам рећи да је све то прави изазов. Надам се да ће све бити како треба и да ћемо заједно постићи жељене резултате. Радићемо на упознавању, морам да проверим што већи број играчица како бих одабрао оне најбоље за тим. Очекује нас одличан меч, јер је противник по мери. Реч је о веома доброј репрезентацији и мислим да ће нам овај меч доћи у правом тренутку како бисмо пробали све расположиве играчице.
Леви бек државног тима, Јована Јововић показује сјајну форму и у дресу Дебрецина бележи одличне партије.
- Имамо новог селектора, као и неколико играчица, али ту су дани упознавања и доброг рада. Морамо да се упознамо са селектором, да видимо какав систем рада жели, али и шта од нас очекује. Имамо за почетак седам дана за припреме и две пријатељске утакмице у Пољској. Биће нам то добре провере да видимо где смо, шта од кога може да се очекује, али и да селектор види на кога може да рачуна. Имаћемо времена до квалификација да се мало уиграмо и навикнемо, али оно најважније нас очекује крајем новембра кад је на програму планетарни шампионат. Све ово су нам добре припреме за првенство где је први циљ да прођемо групу и могу рећи да сви са великим нестрпљењем чекамо првенство света.
Десно крило и једна од најбољих српских играчица, Катарна Крпеж-Шлезак поново је у највољенијем дресу.
- Драго ми је да сам овде, тешко је рећи „не“ кад репрезентацја зове. Лепо је видети све ове девојке поново, овако насмејане и срећне, мислим да ће ово бити још једно лепо и позитивно окупљање. Радујем се што ћу поново бити део тима на Светском првенству, али и у квалификацијама. Имамо новог тренера, биће потребно мало времена, лично волим шпански систем и верујем да ћемо се добро спремити за првенство.
Јована Скробић је поново у репрезентацији Србије! Сјајни леви бек је паузирала одређено време, најпре због порођаја, а потом и повреда. Међутим, долазак у Црвену звезду је пријао одличном шутеру, јер од старта сезоне бележи сјајне резултате и потврђује класу.
- Срећна сам и задовољна што сам поново овде и што ћу обући дрес репрезентације. Није ме било неко време, али сад сам спремна и здрава, једва сам чекала да се прикључим екипи и да заједно направимо неке добре ствари.
Очекивања у наредном периоду?
- Најважније је да дамо све од себе, да се трудимо и у сваком тренутку будемо максимално фокусиране на ово што радимо. Морамо да покажемо заједништво, будемо тим и дишемо као једна, тада ће и резултат доћи.