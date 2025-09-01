СЕЛЕКТОР РУКОМЕТАШИЦА СРБИЈЕ ХОСЕ ИГНАСИО ОБЈАВИО ПРВИ СПИСАК: Контролне утакмице са Пољском
Селектор женске рукометне репрезентације Србиије, Хосе Игнасио објавио је списак играчица на које рачуна у септембарској недељи националних тимова.
Нашу селекцију очекују пријатељске утакмице против репрезентације Пољске у склопу припрема за СП које се игра у Немачкој и Холандији од 27. новембра до 14. децембра.
Хосе Игнасио је поводом првог окупљања селекције Србије истакао да једва чека рад са српским рукометашицама
-Веома сам узбуђен због првог сусрета са тимом. Знам да немамо много времена, али ћемо радити са великим бројем играчица како бисмо стекли праву и реалну слику о њиховим могућностима. Једва чекам да почнем са радом и представим модел игре који ћемо применити. Идемо у Пољску одлучни да будемо конкурентни и да видимо како је тим прихватио све новине, биће то веома важна недеља рада пред предстојеће такмичење – рекао је Хосе Игнасио.
На списку новог селектора су: голмани Јована Рисовић, Маријана Илић, Тамара Костић и Гордана Ђилас, лева крила Сања Радосављевић, Тамара Коцић и Александра Стаменић, десна крила: Дуња Радевић, Катарина Крпеж Шлезак и Миа Недељковић, пивоткиње Марија Петровић, Катарина Бојичић, Драгана Цвијић и Јелена Агабаба, бекови: Теодора Мајкић, Нора Фајфрић, Александра Вукајловић, Сара Гаровић, Анђела Јањушевић, Милица Игњатовић, Јована Јововић,, Јована Шкробић, Емилија Лазић, Дуња Табак и Теодора Величковић.