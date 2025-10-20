САША ОБРАДОВИЋ ДЕБИТУЈЕ У АБА ЛИГИ: Црвена звезда дочекује Илирију
Кошаркаши Црвене звезде дочекују екипу Илирије из Љубљане, у оквиру 3. кола АБА лиге.
Звезда се вратила обавезама у регионалном такмичењу, после дуплог кола у Евролиги, а утакмиа са словеначким тимом је на програму од 18 часова у хали "Александар Николић".
С обзиром на нови систем такмичења, црвено-бели су због непарног броја екипа били слободни у другој рунди.
У првом мечу, Звезда је претрпела пораз од екипе Задра (85:79), а тај дуел је био прекретница за промену тренера. Грчки стручњак Јанис Сферопулос је добио отказ, а на његово место је стигао Саша Обрадовић.
Црвено-бели у добром расположењу дочекују словеначки тим, с обзиром да су остварили три узастопне победе у Евролиги.
Илирија је дебитант у АБА лиги, а на старту сезоне је остварила по једну победу и пораз, у првом колу је био бољи Беч (85:84), а онда су у другом колу савладали Задар (85:83).
Словеначки клуб је до пре 10 година играо у четвртом рангу такмичења и тада је почео њихов успон до регионалног такмичења.
Прву шансу за пласман у АБА лигу, Илирија је пропустила, пошто је поражена од Босне у финалу АБА 2 лиге. Ипак, уследио је бараж за хрватском Цибоном, коју је љубљански тим савладао у два наврата и тако изборио учешће у АБА лиги.
Занимљиво, у читав пројекат се укључила и породица Дончић, где је Саша, отац Луке Дончића генерални немаџер екипе.
Лука је током лета виђен да прати плеј-оф меч Илирије и Цибоне, а наводно је за пласман у АБА лигу дао 400.000 евра, да би тим био конкурентнији у АБА лиги.
Ово је први пут да ће Црвена звезда одмерити снаге са овим тимом из Љубљане.
Међу најпознатијим играчима који играју за Илирију је некадашњи кошаркаш Партизана Едо Мурић, а ту су још Американац Вендел Грин, Тим Томазић и Бине Препелич. Тим је углавном састављен од домаћих играча.
После пораза од Задра, Звезда нема право на још једну грешку.
Тренер црвено-белих Саша Обрадовић скренуо је пажњу да приступ овој утакмици мора бити идентичан као и у дуелима са Жалгирисом и Реалом.
"Знамо какави би амбијент волели да имамо, као што прижељкујемо да имамо подршку наших навијача у овој важној утакмици. Тренирали смо, причали смо и анализирали смо наше грешке из претходних мечева, како би их наравно смањили, елиминисали и напредовали. Међутим, стално напомињем то – заједништво и тим, то је важно. Морамо да наступимо као тим и да имамо добар приступ, јер најтеже је добити утакмице које си већ “добио”. Оно што је мени као тренеру важно, приступ мора да буде добар, као што на сваком тренингу мораш да имаш добар однос. Покушаћемо да уведемо поједине играче, увећава се њихов број, опорављају се, и то је једна од ствари које морамо да видимо у овој утакмици", рекао је Обрадовић.
Тренер Илирије Стипе Модрић је напоменуо да Звезда има велики квалитет.
"Звезда је одличан тим, са врхунским појединцима, то је други свет. Зависиће од њих, а ми се никоме нећемо предати. Момци ће се борити, дати све од себе и покушати да одиграју добру утакмицу. Не плашимо се никога, идемо на победу", рекао је Модрић.
Звезда још увек има проблеме у ростеру, и даље фали велики број играча. Ипак, за овај меч би могли да се врате Огњен Добрић и Урош Плавшић, чији је скорашњи повратак најавио тренер Саша Обрадовић.
Црвено-бели имају скор 0-1, док је Илирија на 1-1 у АБА лиги пред овај сусрет. Подсетимо, утакмица је на програму од 18 часова.