КЕЈТ ДАГЛАС ОБОРИЛА СВЕТСКИ РЕКОРД: Американка испливала најбржи планетарни резултат на 100 метара слободно
20.10.2025. 12:21 12:29
Коментари (0)
Америчка пливачица Кејт Даглас поставила је нови светски рекорд у дисциплини 100 метара слободним стилом на Светском купу у малим базенима у америчком Вестмонту.
Даглас је победила у финалу трке 100 метара слободним стилом на СК у Вестмонту и остварила нови светски рекорд од 50,19 секунди. Она је оборила досадашњи светски рекорд у 25-метарским базенима, који је износио 50,25 секунди, а од 2017. године је био у власништву Аустралијанке Кејт Кемпбел.
Аустралијанка Кејли Мекион је на СК у Вестмонту оборила светски рекорд у дисциплини 200 метара леђним стилом. Она је победила у финалу и забележила време 1:57.87. Мекион је оборила досадашњи светски рекорд Американке Риган Смит (1:58.04).